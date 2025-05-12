NBA季後賽｜雷霆場數扳平金塊2︰2　首節平單節得分最低紀錄（有片）

丹佛金塊與奧克拉荷馬城雷霆在美國時間周日的比賽，創下了NBA歷史，只不過不是任何一支球隊想要擁有的光輝紀錄。雷霆以92︰87擊敗金塊，場數追平2︰2。

兩隊在第四戰首節合共僅得25分，追平了設有24秒進攻時限以來，NBA季後賽單節總得分最低紀錄。

首節比數為雷霆17比8領先金塊，根據《美聯社》報道，與1999年波特蘭拓荒者對猶他爵士時的14比11、以及2002年底特律活塞對多倫多速龍時的16比9並列歷史最低。

首節命中率18.2%

兩隊首節投籃命中率慘不忍睹，僅有18.2%，其中金塊三分球更14投全炒，而雷霆也僅11投中1。幸好到了次節，兩隊恢復正常水準，金塊以28比25反超。半場結束時雷霆仍以42比36領先，並最終以92比87贏得比賽，場數追平2比2。