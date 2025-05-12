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體育
2025-05-12 10:52:00

NBA季後賽｜雷霆場數扳平金塊2︰2　首節平單節得分最低紀錄（有片）

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NBA季後賽｜雷霆場數扳平金塊2︰2　首節平單節得分最低紀錄。（美聯社）

NBA季後賽｜雷霆場數扳平金塊2︰2　首節平單節得分最低紀錄。（美聯社）

丹佛金塊與奧克拉荷馬城雷霆在美國時間周日的比賽，創下了NBA歷史，只不過不是任何一支球隊想要擁有的光輝紀錄。雷霆以92︰87擊敗金塊，場數追平2︰2。

兩隊在第四戰首節合共僅得25分，追平了設有24秒進攻時限以來，NBA季後賽單節總得分最低紀錄。

首節比數為雷霆17比8領先金塊，根據《美聯社》報道，與1999年波特蘭拓荒者對猶他爵士時的14比11、以及2002年底特律活塞對多倫多速龍時的16比9並列歷史最低。

首節命中率18.2%

兩隊首節投籃命中率慘不忍睹，僅有18.2%，其中金塊三分球更14投全炒，而雷霆也僅11投中1。幸好到了次節，兩隊恢復正常水準，金塊以28比25反超。半場結束時雷霆仍以42比36領先，並最終以92比87贏得比賽，場數追平2比2。

NBA季後賽｜金塊對雷霆第4戰第1節只入8分。（美聯社） NBA季後賽｜祖傑第4戰對雷霆攻入27分，但22射7中命中率平平。（美聯社） NBA季後賽｜米高波特（Michael Porter Jr）7射1中再度失準。（美聯社） NBA季後賽｜基治奧斯阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)取得25分，當中9分為罰球。（美聯社） NBA季後賽｜雷霆命中率35.6%，金塊則為31.3%。（美聯社）

NBA單節最低得分是？

金塊首節僅得8分，差點創下NBA季後賽單節最低得分紀錄。

目前紀錄由2015-16賽季的波士頓塞爾特人保持，當年東岸首輪第二場對亞特蘭大鷹隊時，塞爾特人首節只得7分，最終以72比89落敗。

至於NBA常規賽單節最低得分紀錄，是丹佛金塊（2015年）與熱火（2016年）共同保持的5分。

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季後賽最低總得分比賽是哪場？

自24秒進攻時限實施以來，單場季後賽單隊最低總得分紀錄為54分，由猶他爵士創下。這場比賽是1998年NBA總決賽第三場，爵士最終以54比96慘敗給米高佐敦帶隊的芝加哥公牛，四節從未超過17分，第四節更僅得9分。

至於NBA有24秒進攻時限以來，常規賽單場最低得分紀錄為49分，由1999年的芝加哥公牛創下，他們當時以49比82不敵熱火。

原文刊登於 Yahoo 體育

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