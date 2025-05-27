NBA季後賽｜雷霆西岸決賽「叫糊」　阿歷山大轟40分險勝木狼

奧克拉荷馬城雷霆在西岸決賽「叫糊」，隨着主將的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）個人攻入40分、10次助攻及9個籃板，帶領雷霆在第4場以128:126擊敗明尼蘇達木狼，場數領先3:1，下一仗主場只要再贏，雷霆就可以自2012年後再次打入總決賽。

上場被木狼大勝42分追至場數1:2，雷霆今場就未有怠慢。在首節雖然6次互換領先，不過中段雷霆將比分帶開後，木狼其實一直只有後追，雖然雷霆全場最多領先僅11分，但是木狼自第1節後也只追平過1次比分。在比賽的最後1分鐘，木狼一度由麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的3分追至僅差2分，然而木狼還是無法追回這個差距，最後仍輸126:128，場數雷霆領先至3:1。