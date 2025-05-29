NBA季後賽｜雷霆輕取木狼30分　場數4:1晉身總決賽

NBA西岸決賽，奧克拉荷馬城雷霆在主場，輕鬆以124:94擊敗明尼蘇達木狼，以場數4:1成為西岸冠軍，並且繼2012年之後再次打入NBA總決賽。
常規賽冠軍的雷霆，雖然在第3場大敗給木狼被追近，但之後又險勝一場，以場數拉開3:1。在回到奧克拉荷馬城，雷霆再次主場對上木狼。雖然木狼由蘭度（Julius Randle）的3分取得領先，雙方在3分鐘更是處於拉鋸未有再得分，不過隨着賀姆根（Chet Holmgren）的3分為雷霆追平後，比賽就落在雷霆手中。木狼在此後未有追平過比分，最多更是被拉開39分的距離，最終雷霆主場以124:94，以30分距離取下第5場，並以場數4:1奪得西岸冠軍。
「SGA」基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在今場個人交出34分，球隊更是有5人取得雙位數得分，而雷霆的投射命中率也達到52.3%。賀姆根今場的也有22分以及謝倫威廉士的19分，協助雷霆迎來一場大勝。至於木狼雖然蘭度攻入24分，以及艾華士（Anthony Edwards）取得19分，不過球隊整體的命中率僅41.2%以及全場達21次的失誤，令雷霆主場輕鬆在西岸封王。雷霆對上一次打入總決賽已是2012年，當時球隊擁有杜蘭特（Kevin Durant）、韋斯布克（Russell Westbrook）及占士夏登（James Harden），但面對有勒邦占士（LeBron James）、韋迪（Dwyane Wade）及基斯保殊（Chris Bosh）的邁亞密熱火，以場數1:4落敗。