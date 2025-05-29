NBA季後賽｜雷霆輕取木狼30分　場數4:1晉身總決賽

NBA西岸決賽，奧克拉荷馬城雷霆在主場，輕鬆以124:94擊敗明尼蘇達木狼，以場數4:1成為西岸冠軍，並且繼2012年之後再次打入NBA總決賽。

常規賽冠軍的雷霆，雖然在第3場大敗給木狼被追近，但之後又險勝一場，以場數拉開3:1。在回到奧克拉荷馬城，雷霆再次主場對上木狼。雖然木狼由蘭度（Julius Randle）的3分取得領先，雙方在3分鐘更是處於拉鋸未有再得分，不過隨着賀姆根（Chet Holmgren）的3分為雷霆追平後，比賽就落在雷霆手中。木狼在此後未有追平過比分，最多更是被拉開39分的距離，最終雷霆主場以124:94，以30分距離取下第5場，並以場數4:1奪得西岸冠軍。