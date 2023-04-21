NBA季後賽︱76人再贏籃網102:97　場數領先3:0率先「叫糊」

NBA季後賽，費城76人在東岸首圈出線機會高唱入雲。在第3場的對賽，費城作客紐約對布魯克林籃網，在麥斯（Tyrese Maxey）攻入25分以及安比交出「雙雙」後，以102:97，5分之差擊敗對手，在系列賽場數領先3:0。

在之前兩場主場都獲勝的76人，再第3場輪到籃網主場。籃網首節開初表現較好，一度領先過8分，然而這已經是球隊今場最好的狀況，之後76人力追，並在首節結束前反超32:28。76人第2節更擴大領先優勢，半場將比數拉開至58:47。雖然籃網第3節又曾反先，但在最後一節，籃網僅取得15分，最終以97:102再次不敵76人，在總場數落後0:3。76人在7場4勝的系列賽，只要再贏一場已經可以晉身東岸四強。