NBA季後賽｜76人險勝熱火奪東岸7號種子　鷹隊崩盤負公牛（附比賽精華）

NBA東岸的附加賽，費城76人以1分之微險勝邁亞密熱火，取得東岸的7號種子席位。而在另一場附加賽，阿特蘭大鷹隊就繼續頹勢，以116:131不敵芝加哥公牛，緣盡季後賽，公牛就會與熱火爭東岸最後一個季後賽資格。

在常規賽最後階段取得8連勝，76人在安比（Joel Embiid）的帶領下，差點可以追上季後賽的尾班車，但最後仍只以第7名轉戰附加賽。76人在首節一度領先，不過熱火之後反超，在第2節更拉開到14分的差距。只是比賽之後被76人逐漸收窄比分，兩隊在第4節共5次互換領先，不過在最後1分30秒熱火追平96平手後，76人連取5分拉開，而之後熱火雖然力追，不過還是無法追平，即使希路（Tyler Herro）射入3分，熱火仍以104:105不敵76人。