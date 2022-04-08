NBA季後賽4月16日開打　「體通」邊個平台最著數

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最強優惠 | 送出 Nike 及 Tissot 優惠

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若是，首250名用戶＞將同時獲取Tissot驗證碼＞於即日起至6月30日前親臨指定Tissot門市＞出示Tissot驗證碼＞即獲得Tissot $100現金優惠券乙張。

4 大優點 | 粵語旁述全個 季後賽

體通天下作為NBA港澳官方媒體合作夥伴，比較其他平台，更具備4大優點，包括：

一場不漏，直播所有季後賽至總決賽； 粵語旁述，由星級旁述員徐嘉樂、丘雨勤、張存華、貝可泓、蔡芳裕擔綱； 靈活收看，用戶隨時隨地於體通天下手機 App 即時觀看及重溫各場賽事及精華片段； 分享勝利，最高兼容 2 個裝置同時收看，與朋友及家人分享愛隊贏波。

同場加映： NBA 12 個月通行證平均月費約 $41

體通天下推出NBA 12個月通行證優惠價HK$799（原價$999），於活動期內購入年費計劃的首500名用戶送價值$300 Nike網店禮品卡，平均月費只需約$41即可觀賞NBA直播賽事。只要以優惠碼S2W799於活動網站登記，即可獲得Nike 網店禮品卡兌換碼，購入心儀貨品。

指定Tissot門市地址

香港銅鑼灣羅素街59號地下B4號舖 (Tel: 2534 2525)

九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行地下G02舖 (Tel: 2534 2508)

九龍尖沙咀海防道53-55號海防大廈地舖 (Tel: 2534 2506)

九龍尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心三樓339 & 339A號舖 (Tel: 2534 2505)

九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊1樓L102號舖 (Tel: 2534 2509)

新界上水龍琛路39號上水廣場2樓272-273號舖 (Tel: 2534 2517)

新界沙田新城市廣場第3期3樓A303號舖 (Tel: 2534 2520)