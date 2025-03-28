NBA想插手歐洲？與FIBA研究建新歐洲聯賽

國際籃球協會（FIBA）與NBA進行會談，採討在歐洲創立一個全新的歐洲籃球聯賽。雖然NBA指有關計劃未有定案，不過FIBA指歐洲籃球的潛力仍未被釋放。

兩個籃球組織早前進行會談，NBA方面表示：「在探討中的計劃，新的聯賽會建基於現時歐洲的籃球佈局，球隊亦可以繼續參與自身國內聯賽。」根據有關的計劃，新的歐洲聯賽會有12支固定球隊，以及每年有4支球隊透過資格賽取得參賽名額。現有的歐洲籃球聯賽由FIBA在2000年成立，由歐洲的頂級球隊參賽，當中西班牙的皇家馬德里、俄羅斯的莫斯科中央陸軍及現時冠軍的彭拿典奈高斯是歷史最成功的3支隊伍。