NBA想插手歐洲？與FIBA研究建新歐洲聯賽

國際籃球協會（FIBA）與NBA進行會談，採討在歐洲創立一個全新的歐洲籃球聯賽。雖然NBA指有關計劃未有定案，不過FIBA指歐洲籃球的潛力仍未被釋放。
兩個籃球組織早前進行會談，NBA方面表示：「在探討中的計劃，新的聯賽會建基於現時歐洲的籃球佈局，球隊亦可以繼續參與自身國內聯賽。」根據有關的計劃，新的歐洲聯賽會有12支固定球隊，以及每年有4支球隊透過資格賽取得參賽名額。現有的歐洲籃球聯賽由FIBA在2000年成立，由歐洲的頂級球隊參賽，當中西班牙的皇家馬德里、俄羅斯的莫斯科中央陸軍及現時冠軍的彭拿典奈高斯是歷史最成功的3支隊伍。
NBA總裁的蕭華（Adam Silver）表示：「我們覺得是時候到下一階段。在我們今日的董事會議，我們的球隊老闆們都很興奮地探討這些機會。」不過他表示，目前雙方沒有任何協議，亦沒有透露那些球隊將會參與。不過FIBA的秘書長薛基斯（Andreas Zaglkis）就指，現時歐洲球會級籃球的湣力仍未被釋放。蕭華指：「在一些情形下，現有的球會都是巨大的全球品牌。然而某情況下他們的品牌是透過世界足球而不是籃球，但是我們認識到人們對這些球會有很濃厚的興趣，所以這些關係也很重要。」他指，新的歐洲聯賽預料會採用歐洲標準的40分鐘比賽，而不是NBA的48分鐘。