NBA明星賽｜勒邦斑馬明星賽開騷 4隊爭盃搞搞新意思

NBA年度盛事、2025「全明星周末」明日展開，重頭戲的明星賽將在香港時間下周一早上上演。近年被批評沉悶的明星賽，今年進行大改革，改成一個由4隊參與的小盃賽形式，不變的是依然星光熠熠；第21次參戰的勒邦占士與首度登場的「斑馬仔」雲班耶馬這對老幼孖寶，勢成明星賽焦點。(NOW 641台，2月17日09:00直播)

賽制大兜亂

明星賽近年在球星hea打，全場不斷浪射三分球兼零防守下，招致球迷嫌棄狠批，吸引力大減；聯盟搞手深明改革的需要，今年終於肯搞搞新意思，改成一個4隊3戰的小盃賽賽制。新賽制下，24位入選明星賽球員，將會分成三隊各8人，經由3位NBA著名主播包括巴克利、奧尼爾與堅尼史密夫作教練去選秀；然後再加入一隊在新秀小盃賽(NBA一、二年生及G聯賽球員參與)勝出球隊，並由WNBA傳奇簡戴絲柏加統領。4隊先抽籤進行兩場準決賽；勝方將殺入決賽爭冠，每場賽事都會以先達40分為勝方。