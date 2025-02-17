NBA明星賽｜奧尼爾隊封王 史堤芬居里當選MVP

NBA全明星賽於香港時間今早壓軸上演，即使湖人球星勒邦占士因傷缺陣，但仍無阻奧尼爾隊的威力，在決賽以41:25大勝巴克利隊奪冠，勇士主將史堤芬居里榮膺今屆全明星賽MVP。

今屆NBA明星賽正賽為增加精彩度而改制，改由4支球隊以小型錦標賽形式爭冠，每場最快得40分為勝。24位球星分成3隊，分別由名宿巴克利、堅尼史密夫和奧尼爾做領隊，加上在日前新秀賽取勝、由WNBA名宿柏嘉帶領的新星隊。由美國老將球星組成的奧尼爾隊和國際球星組成的巴克利隊於4強取勝會師決賽，最終由奧尼爾隊以41:25取勝封王，在決賽中攻入12分的東道主球星居利，在MVP選舉的16票拿了13票，繼2022年第2次贏得明星賽MVP。

全新賽制捱轟 娛樂元素喧賓奪主 聯盟為挽回明星賽的競爭性和收視，而推出全新賽制，但效果似乎不理想。由於以先得40分為勝，故每場比賽時間甚短。此外，比賽期間暫停時間太長，太多廣告和娛樂元素喧賓奪主，比賽被切割得太零碎，亦嚴重影響觀賞體驗，知名記者Kevin O'Connor更直言：「這是史上最爛明星賽」，其中決賽期間更一度休息20分鐘舉行對主播團隊的致敬儀式令人反感，有球員直指休息時間太長，因而很難重新進入比賽狀態。

