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體育
2025-02-20 10:49:00

NBA明星賽｜收視僅470萬賽制越改越差？ 遠低於2002年1300萬

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NBA明星賽2025｜收視僅470萬賽制越改越差？ 遠低於2002年1300萬（路透社）

NBA明星賽2025｜收視僅470萬賽制越改越差？ 遠低於2002年1300萬（路透社）

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NBA明星賽2025，球迷們不太接受新賽制，收視數據引證了這一點。根據《Front Office Sports》報道，周日晚上在 TNT、TBS 和 TruTV 播出的明星賽收視率同比下降13%。今年的比賽僅吸引470多萬名觀眾，相較去年的540萬人，大幅減少。

今年是過去25年來NBA明星賽收視率第二低的紀錄，而最近三年的比賽，也都名列歷史最低，三年皆未達600萬人收看。

今年收視只有2002年的36%

過去25年收視率最高的明星賽是2002年，當時超過1,300萬名觀眾收看。該場比賽中，高比拜仁（Kobe Bryant）砍下31分，卻遭到費城球迷噓聲，而米高佐敦（Michael Jordan）則錯失了一次快攻入樽機會。

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NBA明星賽2025｜收視率比去年更低，改賽制效果不大。（路透社） NBA明星賽2025｜馬刺的雲班耶馬是少數認真防守的球員。（路透社） NBA明星賽2025｜今年的比賽僅吸引470多萬名觀眾。（路透社） NBA明星賽2025｜今年是過去25年來全明星賽收視率第二低的紀錄。（路透社） NBA明星賽2025｜今屆分為4隊作賽，但效果一般。（路透社）

明星賽新賽制未能提升收視 遭球員痛批

今年的明星賽在三藩市的大通中心嘗試全新賽制，四支球隊參與迷你錦標賽，旨在提升競爭性，以避免近年比賽內容變得毫無意義。

但改變似乎並未帶來太大影響，洛杉磯湖人球星勒邦占士（LeBron James）在比賽前宣布，由於腳踝和足部不適，不會上場，但仍以便服現身。此外，勇士的格連（Draymond Green）在TNT轉播中多次公開批評新賽制。有些球員建議再度更改比賽形式，有人認為聯盟將會改回舊制，甚至有球員提議採用「國際隊 vs. 美國隊」模式對抗。但無論如何，今年的賽制應該後會應無期。

過去25年NBA明星賽收視率最高是2002年，當時超過1,300萬名觀眾收看，該戰高比拜仁砍下31分。（資料圖片）

過去25年NBA明星賽收視率最高是2002年，當時超過1,300萬名觀眾收看，該戰高比拜仁砍下31分。（資料圖片）

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