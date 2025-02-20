NBA明星賽｜收視僅470萬賽制越改越差？ 遠低於2002年1300萬

NBA明星賽2025，球迷們不太接受新賽制，收視數據引證了這一點。根據《Front Office Sports》報道，周日晚上在 TNT、TBS 和 TruTV 播出的明星賽收視率同比下降13%。今年的比賽僅吸引470多萬名觀眾，相較去年的540萬人，大幅減少。
今年是過去25年來NBA明星賽收視率第二低的紀錄，而最近三年的比賽，也都名列歷史最低，三年皆未達600萬人收看。
今年收視只有2002年的36%
過去25年收視率最高的明星賽是2002年，當時超過1,300萬名觀眾收看。該場比賽中，高比拜仁（Kobe Bryant）砍下31分，卻遭到費城球迷噓聲，而米高佐敦（Michael Jordan）則錯失了一次快攻入樽機會。
明星賽新賽制未能提升收視 遭球員痛批
今年的明星賽在三藩市的大通中心嘗試全新賽制，四支球隊參與迷你錦標賽，旨在提升競爭性，以避免近年比賽內容變得毫無意義。
但改變似乎並未帶來太大影響，洛杉磯湖人球星勒邦占士（LeBron James）在比賽前宣布，由於腳踝和足部不適，不會上場，但仍以便服現身。此外，勇士的格連（Draymond Green）在TNT轉播中多次公開批評新賽制。有些球員建議再度更改比賽形式，有人認為聯盟將會改回舊制，甚至有球員提議採用「國際隊 vs. 美國隊」模式對抗。但無論如何，今年的賽制應該後會應無期。
作者：ryan young
原文： NBA All-Star Game viewership down 13% amid latest format change, criticism
原文刊登於 Yahoo 體育