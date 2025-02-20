NBA明星賽｜收視僅470萬賽制越改越差？ 遠低於2002年1300萬

NBA明星賽2025，球迷們不太接受新賽制，收視數據引證了這一點。根據《Front Office Sports》報道，周日晚上在 TNT、TBS 和 TruTV 播出的明星賽收視率同比下降13%。今年的比賽僅吸引470多萬名觀眾，相較去年的540萬人，大幅減少。

今年是過去25年來NBA明星賽收視率第二低的紀錄，而最近三年的比賽，也都名列歷史最低，三年皆未達600萬人收看。

今年收視只有2002年的36%

過去25年收視率最高的明星賽是2002年，當時超過1,300萬名觀眾收看。該場比賽中，高比拜仁（Kobe Bryant）砍下31分，卻遭到費城球迷噓聲，而米高佐敦（Michael Jordan）則錯失了一次快攻入樽機會。