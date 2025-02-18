NBA明星賽｜贏家輸家逐個捉 雲班耶馬「捉蟲」

今屆NBA明星賽曲終人散，由於跟以往明星賽改動不少，反應只是一般，當中有贏家亦有輸家。

輸家：NBA

當艾華士（Anthony Edwards）被問及新賽制時表示「我不太清楚」，我們大概就該知道這場比賽註定不妙了。他沒有參加這次的四隊錦標賽，勒邦占士（LeBron James）也沒有，兩人都沒有讓聯盟有時間尋找替補人選。

「現在的比賽只是比誰跑得快，誰投得多，完全沒有內涵，」勇士明星球員格林（ Draymond Green）表示，這位職業生涯已賺得超過25億港元的球星，毫不留情地批評道，「我覺得非常無聊。」後來更進一步，直言新賽制「荒謬」、「零分」、「差勁透了」。

事實上，新賽制並非完全失敗，至少比賽開始時的競爭性比往年更強。問題在於，NBA讓比賽以外的元素成為了整晚的焦點。

NBA甚至在決賽進行到12分時暫停比賽，為TNT的節目組送上告別禮物，好像他們真的要告別似的（其實他們只是下季轉到ESPN）。這個中斷持續了很久，徹底抽空了場館的最後一絲活力。