NBA明星賽｜贏家輸家逐個捉 雲班耶馬「捉蟲」

今屆NBA明星賽曲終人散，由於跟以往明星賽改動不少，反應只是一般，當中有贏家亦有輸家。
輸家：NBA
當艾華士（Anthony Edwards）被問及新賽制時表示「我不太清楚」，我們大概就該知道這場比賽註定不妙了。他沒有參加這次的四隊錦標賽，勒邦占士（LeBron James）也沒有，兩人都沒有讓聯盟有時間尋找替補人選。
「現在的比賽只是比誰跑得快，誰投得多，完全沒有內涵，」勇士明星球員格林（ Draymond Green）表示，這位職業生涯已賺得超過25億港元的球星，毫不留情地批評道，「我覺得非常無聊。」後來更進一步，直言新賽制「荒謬」、「零分」、「差勁透了」。
事實上，新賽制並非完全失敗，至少比賽開始時的競爭性比往年更強。問題在於，NBA讓比賽以外的元素成為了整晚的焦點。
NBA甚至在決賽進行到12分時暫停比賽，為TNT的節目組送上告別禮物，好像他們真的要告別似的（其實他們只是下季轉到ESPN）。這個中斷持續了很久，徹底抽空了場館的最後一絲活力。
贏家：發展聯盟（G League）
如果NBA球員無法為明星賽周末注入活力，那麼發展聯盟球員肯定願意，最終讓周末的前兩晚成了他們的舞台。
周五的新秀挑戰賽第二場準決賽中，發展聯盟球員麥高雲斯（Bryce McGowens）投進了致勝一球，以40比39爆冷擊敗了NBA新秀。
發展聯盟球員在決賽對NBA新秀隊時一度以12比8領先，逼得聖安東尼奧馬刺新秀卡素（Stephon Castle）挺身而出，拿下或助攻全隊25分中的18分，才避免發展聯盟球員進入周日全明星錦標賽的「尷尬」。
周六晚，奧蘭多魔術的雙向合同球員麥克朗（Mac McClung）擊敗了卡素、布澤利斯（Buzelis）和NBA球員積遜（Andre Jackson Jr.），奪得個人第三個入樽賽冠軍。
輸家：入樽賽
儘管麥克朗飛越一輛Kia的入樽可能是史上最佳，卡素的背後轉體360度風車入樽也驚艷四座，但整體比賽依舊乏善可陳。
缺乏巨星參與是不爭的事實。觀眾安靜地看著布澤利斯和積遜一次又一次入樽失敗，想著如果是巨星，這些入樽或許會輕鬆完成。
查莫拉特（Ja Morant）和字母哥在賽後揚言要參加明年的入樽賽，但兩人都未正式承諾。如果去年的麥克朗奪冠都未能說服他們參加，今年第三次奪冠又能改變甚麼？
贏家：這球迷
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輸家：馬刺雙星
馬刺隊友基斯保羅（Chris Paul）與雲班耶馬（Victor Wembanyama）在技術挑戰賽中「耍小聰明」，未認真嘗試投籃，結果被DQ。
贏家：三分球
熱火射手希路（Tyler Herro）擊敗印第安納溜馬的希特（Buddy Hield），奪得三分賽冠軍，這是明星賽周末最精彩的部分。為何不將三分賽作為周六的壓軸？
居里表示：「我喜歡挑戰射程極限，但更喜歡為這種自信付出的努力。希望每個喜愛籃球的人都可以從中獲得啟發，但這需要你在場外付出努力。」並非每個人都能入樽，但每個人都能嘗試三分，NBA擁有歷來最優秀的射手群，我們應該為這種技術鼓掌。
輸家：「二波」
「二波」波爾（LiAngelo Ball） 在明星賽舞台上首次表演其單曲《Tweaker》，但現場反應冷淡，混雜著零星的歡呼和噓聲，讓人不禁懷疑NBA是否應該找更專業的藝人表演。
贏家：巴克利
巴克利最近批評三藩市「老鼠橫行」，甚至稱之為「美國的腋下」。不過，他也向當地的慈善機構捐款25萬美元，並親自參與慈善活動。
作者：Ben Rohrbach
原文： NBA All-Star 2025: Winners and losers of a mostly lame showcase event (yes, we have winners)
原文刊登於 Yahoo 體育