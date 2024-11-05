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體育
2024-11-05 10:50:00

NBA明星賽2025｜居里主場話事盼確保球星認真打？ 擬賽制又變

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居里（Stephen Curry）今日對巫師復出，攻入24分助勇士贏波。（路透社）

居里（Stephen Curry）今日對巫師復出，攻入24分助勇士贏波。（路透社）

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近年NBA頻頻改變明星賽（NBA All-Star Game）玩法，試過讓球迷選出明星賽隊長，再由隊長操盤揀卒，挑選隊友進行比賽，並採用「目標分數」結束比賽。上個賽季，又回歸傳統的東西岸對決。不過，這些改變都無法讓 NBA 明星賽變得更具競爭性或吸引力。比賽仍然是毫無防守的入樽和無人干擾的三分球騷。除了明星效應之外，對球迷來說缺乏其他吸引力。

史提芬居里（Stephen Curry）與 WNBA 明星恩妮絲古（Sabrina Ionescu）之間的三分球大戰，成為上季明星賽討論話題。 NBA明星賽2025，將在2月16日在金州勇士主場舉行，為史提芬居里（Stephen Curry）主場。

明星賽2025地點 金州

今屆明星賽將在2 月 16 日在金州勇士主場進行，聯盟惟有繼續度橋，嘗試新的玩法。「我們正在考慮今年明星賽的不同比賽形式。所以這不會是傳統的比賽形式。」NBA 總裁蕭華（Adam Silver）說。

到底比賽會怎樣變？答案是還在討論中。

「我們已經和史提芬居里（Stephen Curry）直接對話。這是他的主場比賽。我知道他非常自豪，希望確保球星們全力以赴，因此我們正在考慮其他比賽形式。」蕭華說。「毫無疑問，球員們對去年的明星賽也感到失望。我們都想在競爭性和娛樂性上為球迷們提供更好的體驗。」

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希特（Buddy Hield）對巫師攻入20分，14射7中。（美聯社） 加利披頓二世（Gary Payton II）為勇士正選上陣3射3中攻入6分。（美聯社） 居里對巫師復出，僅上陣24分鐘就攻入24分。（美聯社） 勇士主帥卡爾穿上VOTE上衣，擬呼籲球迷在美國大選投票。（美聯社）

去年二月的明星賽，最受關注的並非正賽，亮點反而是技巧賽，其中史提芬居里與 WNBA 明星恩妮絲古（Sabrina Ionescu）之間的三分球大戰最多人討厭。蕭華表示，這項比賽會回歸，並且可能會擴展。

蕭華續說：「我記得他們在去年比賽結束後，便說需要多於一輪比賽，才能更公平。所以我們會做更多的安排。」

更多技巧賽可能會很有趣，但周日的明星賽，很可能繼續爛下去。

球員怕受傷令明星賽缺乏競爭力

詢問球員為何明星賽變得缺乏競爭力，首要原因就是怕受傷，因為頂尖 NBA 球員不會為一場無關痛癢的表演賽去衝撞、防守或爭波，尤其是正在為季後賽作最後衝刺階段。對球員來說，完成這個周末活動，履行聯盟和贊助商的義務，然後趕往海灘度過幾天的休息，再回來面對賽季的高壓才是重點。

NFL以3對3取代明星賽

NFL 出於同樣原因，取消了明星賽，改為技能競賽。NHL 和 NBA 一樣，嘗試了不同的形式，最終選擇了 3 對 3 的比賽形式，這種比賽風格更開放、身體接觸較少。

Adam Silver似乎還不打算放棄明星賽的概念，儘管最終可能無奈放棄。但無論如何，今年應該會看到一種「另類」的比賽形式。

原文刊登於 Yahoo 體育

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