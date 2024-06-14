NBA決賽｜塞爾特人有力「橫掃」獨行俠封王

雖然中鋒普辛基斯再度因傷缺陣，但已蛻變成完全體的塞爾特人，看來已無人能阻止他們贏得NBA史上最多的18次總冠軍。「綠軍」在NBA總決賽第3回合作客以106比99打敗獨行俠，將總場數拉開至3比0；兩軍香港時間明晨續在達拉斯上演第4回合，塞爾特人有力「橫掃」，正式封王。(6月15日08:30開賽，VIU TV 99台直播)

翻查歷史，歷來共156支球隊在季後賽落後0比3情況下，從未能反勝，贏出系列賽。倒戈塞軍的艾榮剛戰打出爭氣波攻入了35分，卻仍錄得自2019年離開波士頓後的對賽13連敗；獨行俠首席球星當錫則1交出27分6籃板6助攻，但在完場前約4分鐘犯滿離場，致令球隊在關鍵時刻失去最大競爭力；加上他帶着傷患出戰，似無力助球隊相隔13年再度奪冠的夢想。不過，獨行俠新星中鋒拉夫利卻拒絕放棄：「我們就是要開創歷史，就是要站出來，像生死一線間中拚命。」