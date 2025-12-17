NBA盃｜紐約人決賽逆轉贏馬刺　52年後再奪錦標

紐約人在NBA盃決賽，在第3節落後過11分下，第4節大逆轉將對手壓制僅得19分，最終以124:113擊敗聖安東尼奧馬刺，為球隊取得自1973年以來的首個冠軍。

NBA盃的比賽進入第3屆，對上2屆的決賽球隊今屆都未能晉級，決賽由馬刺對紐約人。馬刺主將的雲班耶馬（Victor Wembanyama）傷癒，今場仍只在後備。兩隊上半場難分難解，雙方最多只拉開過7分，半場馬刺輕微領先61:59。第3節馬刺在雲班耶馬發力之下，他個人獨取12分，一度領先過92:81。然而第4節，雲班耶馬受制之下全節僅得2次罰球命中得2分，而馬刺這一節命中率也僅26.3%，全節僅取19分，相比之下紐約人以45.2%的命中率，在這節取得35分，結果成功扭轉劣勢，以124:113勝出，這是球隊自1973年贏得NBA總冠軍之後，球隊的另一次冠軍，也將可在麥迪遜公園排上冠軍橫額。