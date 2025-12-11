NBA盃｜雷霆輕取大炒太陽晉級　湖人不敵馬刺被淘汰

NBA盃的八強西岸賽事，奧克拉荷馬城雷霆追平史上最佳首25場比賽的成績，以138:89大勝有基臣阿倫（Grayson Allen）被逐的鳳凰城太陽。而另一場比賽，洛杉磯湖人雖然有勒邦占士（LeBron James）與當錫（Luka Doncic）聯手，但仍以119:132不敵聖安東尼奧馬刺，馬刺會在四強與雷霆交手。

常規賽遙遙領先的雷霆，主場迎戰太陽。然而全場比賽都在雷霆的控制，首節雷霆一度帶開20分。之後的比賽雷霆只有將比數越拉越遠至最多領先53分，而在第3節比賽，太陽的基臣阿倫將雷霆的賀姆根（Chet Holmgren）推跌落地，被判惡意犯規而驅逐離場，最終太陽以49分之差的89:138不敵雷霆。基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場上陣26分鐘攻入28分及8次助攻，雷霆全隊也有6人取得雙位數得分，包括24分及6個籃板的賀姆根。雷霆贏波後今季戰績改寫至24勝1負，追平2026年的金州勇士的紀錄。