NBA盃｜馬刺雲班耶馬料仍作後備　明年賽事或搬出拉斯維加斯

聖安東尼奧馬刺將與紐約人在NBA盃決賽爭雄，傷癒的雲班耶馬（Victor Wembanyama）上仗對奧克拉荷馬城雷霆後備上陣，今場決賽他仍有可能會先列後備。而由於連續3屆的盃賽在拉斯維加斯舉行，上座率未如理想，NBA考慮將在明年撤出賭城。

雲班耶馬剛傷癒，在上仗對雷霆的四強後備上陣21分鐘，並在第4節取得15分，全場貢獻22分，令馬刺擊敗雷霆打入決賽。雲班耶馬在周一（15日）表示：「這肯定是有不同意見。不過我就準備好，即使我有自己的想法，這仍需要基於我的狀態以及教練團的決定。我剛才說的可能沒有意義，不過我們需要去討論。」隊友的華斯素（Devin Vassell）表示：「我知道域陀（雲班耶馬）好想上陣以及打更多時間，不過我們是要看他的長遠狀況。我100%相信米治（教練米治莊臣，Mitch Johnson），他們有完美的計劃。我知道他們在此討論過很多。當域陀上陣，他會為我們發揮作用。」