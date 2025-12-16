NBA盃｜馬刺雲班耶馬料仍作後備　明年賽事或搬出拉斯維加斯

聖安東尼奧馬刺將與紐約人在NBA盃決賽爭雄，傷癒的雲班耶馬（Victor Wembanyama）上仗對奧克拉荷馬城雷霆後備上陣，今場決賽他仍有可能會先列後備。而由於連續3屆的盃賽在拉斯維加斯舉行，上座率未如理想，NBA考慮將在明年撤出賭城。
雲班耶馬剛傷癒，在上仗對雷霆的四強後備上陣21分鐘，並在第4節取得15分，全場貢獻22分，令馬刺擊敗雷霆打入決賽。雲班耶馬在周一（15日）表示：「這肯定是有不同意見。不過我就準備好，即使我有自己的想法，這仍需要基於我的狀態以及教練團的決定。我剛才說的可能沒有意義，不過我們需要去討論。」隊友的華斯素（Devin Vassell）表示：「我知道域陀（雲班耶馬）好想上陣以及打更多時間，不過我們是要看他的長遠狀況。我100%相信米治（教練米治莊臣，Mitch Johnson），他們有完美的計劃。我知道他們在此討論過很多。當域陀上陣，他會為我們發揮作用。」
中立場缺比賽激情
米治莊臣賽前指出：「我當然是會與域陀繼續討論有關問題。不過這是困難的，因為他想比賽，他想要正選，他想打到最後。當你給予他人更多時間，就代表有人要減少。我們仍在思考甚麼是對球隊最好的。不幸地，這決定不能憑空想出來，即使是非常有用及有影響的決定，我們仍然需要確保這個決定與其他球員的安排有影響。」
另外有傳這項舉辦3年的盃賽，明年會改到其他地方舉行。據ESPN報道指出，在過去3年的盃賽，在拉斯維加斯上演的8場比賽仍有不少的空席，氣氛亦不及在主場舉行的八強好，因此NBA在考慮離開中立場的拉斯維加斯。報道指，賽會覺得在中立場比賽，缺乏了能量和激情，因此可能改變有關的決定。