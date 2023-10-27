NBA直播好戲 帝王復仇迎勇士

新季NBA已展開，香港時間明早將有今季首場免費電視台直播好戲，由帝王主場對勇士。這場上屆季後賽西岸首圈翻版，當日帝王苦戰7場後以總場數3比4出局，今次仇人見面，份外眼紅；加上帝王在本屆開咧戰打響頭炮，今場乘勝追擊，主場面對仍在磨合的勇士，有力再勝(ViuTV 99台周六10:00直播)。
帝王「首演」在夏利臣班尼斯(Harrison Barnes)攻入33分，全隊投射命中率高達46%下，以16分差距大勝爵士；全場未受考驗，贏得輕鬆，表現予人驚喜。球隊近季表現進步神速，已成西岸一股新勢力，中鋒沙邦尼斯(Domantas Sabonis)該仗交出22分12籃板的平穩演出，今場面對內線單薄的勇士，應會佔得上風。
基斯保羅未融入勇士
勇士在開鑼日主場4分不敵太陽，表現令人失望。季前高調加盟的準名人堂控衛「CP3」基斯保羅(Chris Paul)首騷攻入14分9助攻6籃板；但頭6射及6次起手三分球全炒，明顯仍需更多時間提升默契與狀態。首席球星「咖喱仔」史提芬居里(Stephen Curry)同場攻入27分，可惜隊友奇利湯臣(Klay Thompson)及韋堅斯(Andrew Wiggins)發揮均低於水平。
一向以三分球為攻擊武器的「浪花兵團」，全場三分球竟然只得恐怖的43投10中，命中率約23%，最終敗陣亦是合理；而該隊現時的超小球陣容，一旦在三分球失靈下，形勢會更處下風，今戰面對態勇的帝王，不易應付。
同日早上尚有上季季後賽東岸決賽翻版，塞爾特人主場對熱火(07:30開賽)，達譚(Jayson Tatum)再鬥占美畢拿(Jimmy Butler)；雙方首戰都贏波，今場對決，精彩可期。