NBA直播好戲 帝王復仇迎勇士

新季NBA已展開，香港時間明早將有今季首場免費電視台直播好戲，由帝王主場對勇士。這場上屆季後賽西岸首圈翻版，當日帝王苦戰7場後以總場數3比4出局，今次仇人見面，份外眼紅；加上帝王在本屆開咧戰打響頭炮，今場乘勝追擊，主場面對仍在磨合的勇士，有力再勝(ViuTV 99台周六10:00直播)。

帝王「首演」在夏利臣班尼斯(Harrison Barnes)攻入33分，全隊投射命中率高達46%下，以16分差距大勝爵士；全場未受考驗，贏得輕鬆，表現予人驚喜。球隊近季表現進步神速，已成西岸一股新勢力，中鋒沙邦尼斯(Domantas Sabonis)該仗交出22分12籃板的平穩演出，今場面對內線單薄的勇士，應會佔得上風。