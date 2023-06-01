NBA總決賽開戰 黑八熱火挑機金塊

NBA總決賽Game 1香港時間明晨開戰(02/06 08:30)，熱火剛在東岸決賽「搶七」大戰淘汰奪標熱門塞爾特人後，馬不停蹄又要開往金塊，繼續撰寫他們的「黑八傳奇」。

成為繼1999年紐約人後，另一支以8號種子身份闖入總決賽的熱火，當然期望能突破當年紐約人總決賽屈居亞軍的往績，成為聯盟史上首支8號種子總冠軍。熱火在上輪「東決」系列賽，除了首席球星占美畢拿(Jimmy Butler)展現出「大心臟」發揮，撐起球隊；其他如加比雲遜、卡利比馬田與鄧肯羅賓遜等，均輪流有好發揮，今個系列要打敗金塊，眾將定要交足功課。不過，明星中鋒艾迪巴約能否制衡金塊中鋒祖傑(Nikloa Jokic)又是一大關鍵，歷來第6次領軍打入總決賽的熱火主帥史普斯查的臨場調動，也被寄予厚望，會是博爆冷的關鍵。

雖然被外界睇低，但主帥史普斯查已決心創造奇蹟：「因為去年『東決搶七』被塞爾特人打敗，我們一直都記掛著，成為了推動我們今季前進的動力。我們有一群愛挑戰的球員，在任何地方面對任何對手，都會為尊嚴而戰。」

主帥擔心休息太耐影響表現

另邊廂，創會46年終首闖季後賽總決賽的金塊，主帥米高馬龍對於球隊在「西決」4比0橫掃湖人後，休戰太久才再次出賽，曾透露會擔心影響了節奏：「於我而言，最關心是節奏，之前我們是不斷作賽；但突然卻有多達8、9、10天休息，我只希望大家能夠適應。」馬龍強調別再想對手是「老八」，並不認為這輪系列賽會打得輕鬆。

不過以逸待勞的金塊，擁有當今總冠軍爭勝的最強武器——祖傑，這位塞爾維亞中鋒在今屆季後賽已先後8次造出三雙成績，之前對手無論是木狼、太陽與湖人也未能找到辦法將此子壓制；再加上謝馬爾梅利與艾朗哥頓也是難以對付，因此各界普遍看好金塊，今場可以旗開得勝。

總決賽採取「2-2-1-1-1」賽制，金塊先兩度在主場出擊，挾過去3年6次在常規賽交手全勝往績支持；難怪連大數據網站《FiveThirtyEight》亦全面睇好金塊，貼他們奪標機率達68%，遠高於32%熱火。