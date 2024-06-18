NBA總決賽｜塞爾特人主場再破獨行俠　歷史性18次奪總冠軍（附比賽精華）

波士頓塞爾特人成為首支18度贏得NBA總冠軍球隊。在總決賽的第5場，塞爾特人輕鬆以106:88擊敗達拉斯獨行俠，以場數4:1在主場奪標。而謝倫布朗（Jaylen Brown）就當選為總決賽的最有價值球員。

上仗作客大敗給獨行俠，塞爾特人被質疑故意「放水」，目的是要回到主場才奪冠。在今場再戰，波辛基斯（Kristaps Porzingis）在今場復出任後備，綠軍在首節已經領先10分，在半場雙方已拉開21分差距之下，即使下半場雙方都只處於膠着，但已足夠贏塞爾特人輕鬆再贏多場，以106:88勝出，並以場數4:1成為今屆的NBA總冠軍。