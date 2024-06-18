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體育
2024-06-18 11:12:08

NBA總決賽｜塞爾特人主場再破獨行俠　歷史性18次奪總冠軍（附比賽精華）

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塞爾特人歷史上第18次贏得總冠軍。(路透社)

波士頓塞爾特人成為首支18度贏得NBA總冠軍球隊。在總決賽的第5場，塞爾特人輕鬆以106:88擊敗達拉斯獨行俠，以場數4:1在主場奪標。而謝倫布朗（Jaylen Brown）就當選為總決賽的最有價值球員。

上仗作客大敗給獨行俠，塞爾特人被質疑故意「放水」，目的是要回到主場才奪冠。在今場再戰，波辛基斯（Kristaps Porzingis）在今場復出任後備，綠軍在首節已經領先10分，在半場雙方已拉開21分差距之下，即使下半場雙方都只處於膠着，但已足夠贏塞爾特人輕鬆再贏多場，以106:88勝出，並以場數4:1成為今屆的NBA總冠軍。

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謝倫布朗帶領塞爾特人再贏得第5場，成功取得球隊第18個總冠軍。(美聯社) 塞爾特人場數4:1擊敗獨行俠。(美聯社) 塞爾特人場數4:1擊敗獨行俠。(美聯社) 塞爾特人場數4:1擊敗獨行俠。(美聯社) 塞爾特人場數4:1擊敗獨行俠。(美聯社) 塞爾特人場數4:1擊敗獨行俠。(美聯社) 塞爾特人場數4:1擊敗獨行俠。(美聯社) 塞爾特人場數4:1擊敗獨行俠。(美聯社)

謝倫布朗當選總決賽MVP

綠軍的達譚（Jayson Tatum）今場獨取31分以及交出10次的助攻，而在獨行俠今場普遍命中率欠佳下，塞爾特人正選5人最少都摘下8個籃板，而謝倫布朗憑總決賽的系列賽取得場均20.8分、5.4個籃板及5次助攻，當選為總決賽最有價值球員。獨行俠的主將當錫（Luka Doncic）今場其實仍然為球隊取得28分以及12個籃板，不過另一位球星的艾榮（Kyrie Irving）今場只得15分，全場16投就只得5中。

塞爾特人成為NBA史上首支18奪總冠軍的隊伍，比洛杉磯湖人多一次，不過他們對上一次奪得總冠軍已是2008年，球隊之後3次打入總決賽，至今次才再度勝出。謝倫布朗在取過MVP的獎項後表示：「這是整隊的努力，我會與所有的兄弟，包括是好友的達譚分享，他一直就陪着我，所以我們要一起分享。」

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塞爾特人在主場慶祝奪冠。(路透社) 達譚抱起兒子慶祝。(美聯社) 塞爾特人主場奪得總冠軍。(美聯社) 波士頓球迷慶祝塞爾特人奪得總冠軍。(美聯社) 波士頓球迷慶祝塞爾特人奪得總冠軍。(美聯社)
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