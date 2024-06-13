NBA總決賽｜塞爾特人再贏獨行俠　距離歷史第18次冠軍只差一場（附比賽精華）

波士頓塞爾特人成為NBA史上首次18次奪得總冠軍的隊伍，現在僅差1場勝仗。在今季NBA總決賽的第3場，塞爾特人作客達拉斯獨行俠，以106:99勝出，場數領先至3:0，餘下系列賽只要多1勝就可以成為今季總冠軍。
首兩場作客在波士頓落敗，獨行俠回到主場有好開始，在當錫（Luka Doncic）首節攻入13分之下，獨行俠最多領先13分，但之後卻被綠軍以一段10:0的攻勢收窄，首節獨行俠僅得1分領先。第2次兩隊6次互換領先，半場獨行俠維持1分的優勢。不過進入第3節的比賽，謝倫布朗（Jaylen Brown）單節取得15分，令塞爾特人將比數拉開至最多15分，在進入最後一節，塞爾特人以85:70領先。
獨行俠在第4節初段一度落後到21分的距離，不過他們之後以一段22:2的攻勢，一度在最後3分37秒將比分收窄至僅差1分，然而當錫同時在一次阻擋對手進攻時累積至6犯，令這已是獨行俠追至最接近的時刻。在缺少當錫的威脅下，塞爾特人之後保持優勢，以106:99勝出。
從沒有球隊落後0:3可反勝
獨行俠的艾榮（Kyrie Irving）今場為球隊取得全場最多的35分，包括3分的6投4中，而最後6犯的當錫也有27分，只是綠軍也有達譚（Jayson Tatum）攻入31分，加上謝倫布朗的30分貢獻，令塞爾特人仍在第3場作客取勝。第4場的對賽仍會是獨行俠主場，不過在NBA歷史上，至今156支球隊在系列賽落後到0:3，但從沒有一隊能反勝。而塞爾特人只要贏得總冠軍，將是歷史首支第18次贏總冠軍的球隊。