NBA總決賽｜塞爾特人再贏獨行俠　距離歷史第18次冠軍只差一場（附比賽精華）

波士頓塞爾特人成為NBA史上首次18次奪得總冠軍的隊伍，現在僅差1場勝仗。在今季NBA總決賽的第3場，塞爾特人作客達拉斯獨行俠，以106:99勝出，場數領先至3:0，餘下系列賽只要多1勝就可以成為今季總冠軍。

首兩場作客在波士頓落敗，獨行俠回到主場有好開始，在當錫（Luka Doncic）首節攻入13分之下，獨行俠最多領先13分，但之後卻被綠軍以一段10:0的攻勢收窄，首節獨行俠僅得1分領先。第2次兩隊6次互換領先，半場獨行俠維持1分的優勢。不過進入第3節的比賽，謝倫布朗（Jaylen Brown）單節取得15分，令塞爾特人將比數拉開至最多15分，在進入最後一節，塞爾特人以85:70領先。