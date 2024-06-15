NBA總決賽｜獨行俠大勝塞爾特人扳回一城　總決賽第3大分差（附比賽精華）

NBA總決賽達拉斯獨行俠挽回一場免被橫掃，球隊在完首3節已帶開32分之下，最終以122:84，38分之差擊敗波士頓塞爾特人，追回場數1:3，並創下總決賽史上第3大分差的比賽。
上場主場因為當錫（Luka Doncic）被判6犯，令獨行俠在關鍵時刻未能把握反勝機會，今場繼續主場出擊，獨行俠在首節中段已拉開差距，當錫在上半場已攻入他全場29分中的25分。波辛基斯（Kristaps Porzingis）今場繼續缺陣之下，綠軍上半場的表現亦繼續欠佳，第2節球隊更是全節16投僅3中，只收獲14分，半場獨行俠已領先26分。
獨行俠最多領先48分
下半場塞爾特人繼續未有起色之下，完首3節獨行俠已領先32分，在最後一節成為「垃圾時間」之下，獨行俠在全場拉開過48分之下，以122:84擊敗塞爾特人，將場數追至1:3，不過第5場輪到塞爾特人主場。今場是NBA總決賽史上第3大分差的比賽，此前分別是1998年芝加哥公牛42分的96:54大勝猶他爵士，以及塞爾特人在2008年以39分之差，131:92擊敗洛杉磯湖人。
除了當錫外，艾榮（Kyrie Irving）今場亦為獨行俠貢獻21分，而攻入15分的達譚（Jayson Tatum）已是綠軍今場最高得分一員。雖然過去從未有球隊可以在落後0:3的場數下扭轉劣勢，不過塞爾特人要成為史上首支18次勇奪總冠軍的球隊，仍需要多一場勝仗。