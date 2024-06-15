NBA總決賽｜獨行俠大勝塞爾特人扳回一城　總決賽第3大分差（附比賽精華）

NBA總決賽達拉斯獨行俠挽回一場免被橫掃，球隊在完首3節已帶開32分之下，最終以122:84，38分之差擊敗波士頓塞爾特人，追回場數1:3，並創下總決賽史上第3大分差的比賽。

上場主場因為當錫（Luka Doncic）被判6犯，令獨行俠在關鍵時刻未能把握反勝機會，今場繼續主場出擊，獨行俠在首節中段已拉開差距，當錫在上半場已攻入他全場29分中的25分。波辛基斯（Kristaps Porzingis）今場繼續缺陣之下，綠軍上半場的表現亦繼續欠佳，第2節球隊更是全節16投僅3中，只收獲14分，半場獨行俠已領先26分。