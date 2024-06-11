獨行俠新秀拉夫利（Dereck Lively II）在加盟小牛後擁有一個相當精彩的NBA新秀賽季，獨行俠不但先擊敗常規賽戰績聯盟第一的雷霆，再挫年輕木狼勇奪西岸冠軍，殺入總決賽上演藍綠大戰。

這趟旅程當中拉夫利可以説是功不可沒，在西岸決賽對陣明尼蘇達木狼的關鍵系列賽時，出手16投16中完美無瑕的命中率助達拉斯獨行俠以場數4︰1晉級，這歷史性的表現令他成記為NBA季後賽歷史上首位在如此多出手數下保持100% 投射命中率的球員。

NBA總決賽G3︰獨生俠Vs塞爾特人 星期四08︰30開賽，ViuTV免費直播