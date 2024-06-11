獨行俠新秀拉夫利（Dereck Lively II）在加盟小牛後擁有一個相當精彩的NBA新秀賽季，獨行俠不但先擊敗常規賽戰績聯盟第一的雷霆，再挫年輕木狼勇奪西岸冠軍，殺入總決賽上演藍綠大戰。
這趟旅程當中拉夫利可以説是功不可沒，在西岸決賽對陣明尼蘇達木狼的關鍵系列賽時，出手16投16中完美無瑕的命中率助達拉斯獨行俠以場數4︰1晉級，這歷史性的表現令他成記為NBA季後賽歷史上首位在如此多出手數下保持100% 投射命中率的球員。
NBA總決賽G3︰獨生俠Vs塞爾特人 星期四08︰30開賽，ViuTV免費直播
季初交易獲亮眼回報
達拉斯興初利用與雷霆交易來的第12順位選秀權，從杜克大學簽下了7呎1吋的拉夫利。這個充滿爭議的決定為獨行俠帶來重要的補强，而他個人亦憑場均8.8分6.9個籃板入選NBA新秀二陣，場上貢獻不容忽視。
加入精英新秀行列
隨著獨行俠邁向總決賽，拉夫利即將加入傳奇球星魔術手莊遜（Magic Johnson），以及現役球員希羅希路（Tyler Herro）後，成為首季便出現在NBA總結賽的精英新秀。這不但是對他實力的認證，也凸顯了獨行俠管理層在培養年輕人才方面的戰略遠見。
帶著逝母意志繼續作戰
拉夫利的母親德賴斯戴爾（Kathy Drysdale）在今年四月結束長達11年的癌症抗爭離開了人世，終年53歲。母親去世對自7歲便被父親拋棄，一直與母親相依爲命的拉夫利是一大打擊，但這名20歲新秀在其後的比賽亦一次又一次交出扎實的個人表現更助球隊殺進總決賽。截止今日（香港時間6月11日），達拉斯獨行俠在對陣波士頓塞爾特人的總決賽中落後場數0︰2，即將回到達拉斯主場的拉夫利能否打破落後的僵局？讓我們繼續拭目以待X-Factor拉夫利的個人表現。