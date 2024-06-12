NBA總決賽｜艾榮要破魔咒 獨行俠主場迎擊綠軍

NBA總決賽連輸頭兩場的獨行俠，香港時間明早來到第3回合，返回主場迎戰塞爾特人；在「雙核」之一的艾榮運作失靈，個人仍未能打破倒戈這前東家12連敗的魔咒，形勢變得不妙。相反完全體「綠軍」氣勢勁爆，無懼作客，正全力向總冠軍邁進。(NOW 641台及Viu TV 99台6月12日08:30直播)

塞爾特人上仗以105比98擊敗獨行俠，將場數改寫成2比0，根據歷史往績，在系列賽領先2比0的球隊，最終贏出整個系列的機率高達92.7%；加上獨行俠主將艾榮受制於前東家的倒戈長敗魔咒，「綠軍」歷來第18度奪冠的呼聲，的確高唱入雲。