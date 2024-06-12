NBA總決賽｜艾榮要破魔咒 獨行俠主場迎擊綠軍

NBA總決賽連輸頭兩場的獨行俠，香港時間明早來到第3回合，返回主場迎戰塞爾特人；在「雙核」之一的艾榮運作失靈，個人仍未能打破倒戈這前東家12連敗的魔咒，形勢變得不妙。相反完全體「綠軍」氣勢勁爆，無懼作客，正全力向總冠軍邁進。(NOW 641台及Viu TV 99台6月12日08:30直播)
塞爾特人上仗以105比98擊敗獨行俠，將場數改寫成2比0，根據歷史往績，在系列賽領先2比0的球隊，最終贏出整個系列的機率高達92.7%；加上獨行俠主將艾榮受制於前東家的倒戈長敗魔咒，「綠軍」歷來第18度奪冠的呼聲，的確高唱入雲。
塞爾特人雙J配合佳
「綠軍」首兩回合表現近乎完美，在塔圖手感欠佳之下，包括謝倫布朗、普辛基斯及戴歷韋德都在進攻端交出極佳表現以作彌補；就連防守專家祖魯賀列地亦打出身價波，上仗全場14射11中攻入26分，另加11籃板，成為了首席贏波功臣。此外，塔圖學懂變招，交出了12次助攻，令球隊鋒線升級。主帥馬素拿說：「他(塔圖)放低個人榮譽，這便是勝利籃球！」
面對「綠軍」的頂級表現，獨行俠的當錫上仗雖然打出個人今年季後賽第10次「三雙」，卻獨力難支。拍檔艾榮在次戰表現已見改善，卻仍未足以分擔當錫的壓力。艾榮也深明今場要反彈贏波關鍵：「我在頭兩仗的表現欠佳，隊友們都期待我能減輕當錫的負擔，防守已有改善，現在我會於進攻打得更好。」獨行俠上仗的三分投射命中率只得23%，今戰務必要在主場振作，以免被落入「橫掃」的危機。