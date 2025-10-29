NBA賭博醜聞已有34人被捕　內部調查被揭係無牙老虎

NBA兩年前已調查熱火球員Terry Rozier，但找不到足夠證據。

NBA的涉賭風波愈揭愈大， NBA總裁施華現身麥迪遜花園廣場，觀戰紐約人對塞爾特人的比賽時，首次回應事件：「我第一個反應就是極度不安，對聯盟和球迷來說，沒有甚麼比球賽的公正性更重要，這件事讓人非常難受。」 記者問了許多球迷心中的疑問，既然NBA早在23年3月23日那場比賽後，已調查熱火球員羅斯亞（Terry Rozier），他當時未被列入傷病名單，但打了不到10分鐘便以腳踝受傷為由退場，有指事前已向賭徒透漏了這一消息。為何當時NBA無採取行動，如今聯邦調查局（FBI）能對他起訴？

「聯邦政府擁有傳喚權」 施華回應：「我們當時確實調查過，並且對外非常透明。雖然那場比賽的投注行為確實異常，但我們實在找不到足夠證據。 羅斯亞當時也全力配合，他把手機交給聯盟，親自接受了調查面談。我們最終結論是，儘管情況異常，但證據不足以採取行動。當時我們已經與執法機構合作。」 「那是兩年多前的事，聯邦政府擁有傳喚權，可以刑事威脅迫使人交出證據，這是聯盟做不到的。我們從那時起便持續與他們合作，而昨天他們正式提出起訴。距今兩年半， 羅斯亞仍未被定罪。雖然從表面上看情況不妙，但為公平起見，他目前僅被行政停職。」

根據美國媒體報道，NBA的調查員（多為退休聯邦探員）會嘗試接觸涉案賭徒，但賭徒對NBA調查並無任何義務，聯盟亦無權強制他們配合。相反，聯邦調查人員可查封涉案者的手機、以牢獄威脅迫使他們供出整個操控過程，這是NBA聯盟無法做到的。

內幕體育賭博共謀案 周四，FBI與美國東區聯邦檢察官辦公室公開了兩份起訴書，一份涉及非法體育賭博，另一份與黑幫有關的非法撲克賭博網絡，並以此逮捕了羅斯亞及波特蘭拓荒者教練比立斯（Chauncey Billups）。兩人目前均被球隊停職。兩宗案件共在11個州拘捕了34名被告。