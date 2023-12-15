NBA｜三日兩交手 湖人先贏一場 占士勢復出再拔「刺」

正所謂「薑係老嘅辣」，剛上演的NBA常規賽馬刺主場對湖人，亦是兩代中鋒雲班雅馬(Victor Wembanyama)與「AD」安東尼戴維斯(Anthony Davis)的較量；最終「紫金兵團」在4屆MVP勒邦占士(LeBron James)缺陣下，單靠「AD」交出37分10籃板的出色表現，技壓新科狀元「斑馬仔」，領湖人贏122比119。兩軍香港時間明晨續於聖安東尼奧再戰，湖人今場可望有「大帝」占士復出，有力再贏馬刺。(ViuTV 99台週六08:00直播)

勒邦占士今戰賽前報稱左腳小腿受傷缺陣，但據美媒報道，之前對戰獨行俠上陣了40分鐘的占士，或因不想在「背靠背」賽事過份操勞而休戰；始終已是38歲「高齡」，加上對手馬刺是現時聯盟「魚腩」，讓「大帝」輪休也是主帥咸姆(Darvin Ham)的正常做法，但預計這位早前在季中錦標賽獲選為MVP的巨星，明晨應會復出。