NBA｜三日兩交手 湖人先贏一場 占士勢復出再拔「刺」

正所謂「薑係老嘅辣」，剛上演的NBA常規賽馬刺主場對湖人，亦是兩代中鋒雲班雅馬(Victor Wembanyama)與「AD」安東尼戴維斯(Anthony Davis)的較量；最終「紫金兵團」在4屆MVP勒邦占士(LeBron James)缺陣下，單靠「AD」交出37分10籃板的出色表現，技壓新科狀元「斑馬仔」，領湖人贏122比119。兩軍香港時間明晨續於聖安東尼奧再戰，湖人今場可望有「大帝」占士復出，有力再贏馬刺。(ViuTV 99台週六08:00直播)
勒邦占士今戰賽前報稱左腳小腿受傷缺陣，但據美媒報道，之前對戰獨行俠上陣了40分鐘的占士，或因不想在「背靠背」賽事過份操勞而休戰；始終已是38歲「高齡」，加上對手馬刺是現時聯盟「魚腩」，讓「大帝」輪休也是主帥咸姆(Darvin Ham)的正常做法，但預計這位早前在季中錦標賽獲選為MVP的巨星，明晨應會復出。
馬刺狀元表現理想
湖人昨仗在單核「AD」帶領下，基本上大部份時間都控制形勢，直到第4節初段曾拉開至20分優勢；但在咸姆將「AD」收起期間，「斑馬仔」卻帶領馬刺逐步追上，即使安東尼戴維斯及後被逼重返球場，馬刺在完場前22秒已追至只落後1分，雖然最終馬刺仍以3分之差飲恨，但雲班雅馬今場的演出仍獲好評。
在今屆新人王之爭，與雷霆的賀姆格蘭(Chet Holmgren)鬥得難分難解的雲班雅馬，今場亦交出30分13籃板及6封阻的全面數據；只是在最後階段一次3分投射被指刻意出腳博犯規，反被判進攻犯規，錄得了NBA生涯首次犯滿離場。「斑馬仔」谷到一肚火，馬刺更錄得了18連敗，有消息指馬刺傳奇名帥普波域治(Gregg Popovich)眼見球隊戰績低迷，目前只得3勝20負下，終決定放棄再以蘇漢(Jeremy Sochan)出任控衛的戰術，期望球隊能盡快扭轉頹勢。
湖人得分能力平均
湖人除了會有占士復出，陣內越戰越勇的奧斯甸李維士(Austin Reaves)、八村壘(Rui Hachimura)、派連斯(Taurean Prince)與迪安捷奴羅素爾(D’Angelo Russell)4名正選，剛戰齊齊錄得雙位數得分，亦可信賴。大軍火力平均，狀態出色，今場乘勇再訪聖安東尼奧，有力大開殺戒。