NBA｜主力復出 紫金兵團勢宰76人

在主力中鋒「AD」安東尼戴維斯(Anthony Davis)因左足踝受傷缺席下，NBA老牌勁旅湖人剛戰雖然有「大帝」勒邦占士(LeBron James)狂轟39分，最終仍是作客以114比131慘負灰熊手下。不過，「紫金兵團」香港時間明早將回到他們今季3戰全勝的主場，迎戰只靠保羅佐治(Paul George)支撐的76人，喜獲「AD」與八村壘等主力可望復出，不難重啟勝門。(ViuTV 99台11月9日11:00直播)

湖人剛戰以17分差距不敵灰熊，在「AD」與八村壘兩名正選分別因傷、病缺陣有關。賽後「紫金兵團」今季戰績改寫為8戰4勝4負；但要注意是該隊今季主場3戰全勝，占士剛戰全場出戰約35分鐘，24投15中，包括三分球11投6中拿下39分，寶刀未老。球隊今季在新帥列迪克(JJ Redick)麾下發揮平穩，加上「AD」與八村壘有望趕及康復，回歸球場，強陣加地利，今場勝望突出。