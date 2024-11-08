NBA｜主力復出 紫金兵團勢宰76人

在主力中鋒「AD」安東尼戴維斯(Anthony Davis)因左足踝受傷缺席下，NBA老牌勁旅湖人剛戰雖然有「大帝」勒邦占士(LeBron James)狂轟39分，最終仍是作客以114比131慘負灰熊手下。不過，「紫金兵團」香港時間明早將回到他們今季3戰全勝的主場，迎戰只靠保羅佐治(Paul George)支撐的76人，喜獲「AD」與八村壘等主力可望復出，不難重啟勝門。(ViuTV 99台11月9日11:00直播)
湖人剛戰以17分差距不敵灰熊，在「AD」與八村壘兩名正選分別因傷、病缺陣有關。賽後「紫金兵團」今季戰績改寫為8戰4勝4負；但要注意是該隊今季主場3戰全勝，占士剛戰全場出戰約35分鐘，24投15中，包括三分球11投6中拿下39分，寶刀未老。球隊今季在新帥列迪克(JJ Redick)麾下發揮平穩，加上「AD」與八村壘有望趕及康復，回歸球場，強陣加地利，今場勝望突出。
相反季前被視為爭標熱門的76人，連同剛戰作客快艇以98比110落敗後，開季7戰錄得1勝6負劣績；當中主因自然是隊中明星中鋒艾比特(Joel Embiid)因傷至今仍未嘗披甲有關。事實上，此子亦因為早前在更衣室外與專欄作家，發生肢體衝突，被聯盟罰停賽3場，76人自然難有反彈本錢。
麥斯受傷76人打折扣
再者，今季矚目加盟76年的星級前鋒保羅佐治(Paul George)，剛戰倒戈前東家快艇，雖然出戰24分鐘9投7中得18分，打出高效表現；但由於新傷初愈，暫時仍被限制上陣時間，難以寄望太多。再加上近季人氣勁升的主力後衛泰利斯麥斯(Tyrese Maxey)同場因右腳大腿拉傷，被逼提早退下火線，今場上陣成疑；「三巨頭」或缺二，作客湖人凶多吉少。