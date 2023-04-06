NBA︱主力缺陣下擊敗公牛　公鹿提前鎖定常規賽冠軍

安迪杜甘普因為右膝的傷勢，今仗繼續養傷之下，公鹿仍要爭取常規賽的第1名。今仗公鹿再有米杜頓上陣8分鐘後，在第2節宣布膝傷而不會在今仗上陣。

密爾沃基公鹿成為今季NBA常規賽的總冠軍。球隊在缺少「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）以及米杜頓（Khris Middleton）僅上陣8分鐘，就因傷休戰之下，球隊仍以105:92擊敗芝加哥公牛，並以58勝22負，提前兩場成為今季NBA的常規賽冠軍。

可是公鹿仍未有被兩名主力缺陣所影響，球隊首節拉開的比數，雖然在第2節就被公牛以51:49反超。然而下半場公鹿成功將比數再度超前，並得以105:92的分差，擊敗公牛取得今季第58場勝利。

西岸季後賽及附加賽席位仍未定

上陣不過8分鐘的米杜頓，今仗未有取得分數，相反隊友的樸迪斯（Bobby Portis）為公鹿貢獻全場最高的27分以及13個籃板，而布魯克盧比斯（Brook Lopez）亦有26分的進帳，至於賀列迪（Jrue Holiday）亦有20分以及15次的助攻，帶領球隊最終擊敗公牛。

公鹿目前在東岸以58勝22負領先，由於東岸第2的波士頓塞爾特人以及西岸第1丹佛金塊都只有55及52場的勝仗，因此公鹿已提前成為今季常規賽的冠軍。而餘下兩場，就僅餘西岸的季後賽及附加賽席位，以及布魯克林籃網仍與邁亞密熱火爭奪餘下的直接晉級季後賽的資格。