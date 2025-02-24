NBA︱伊古達拉勇士9號球衣退役 居里K湯臣道賀（有片）

金州勇士在美國時間周日在主場以126比102戰勝達拉斯獨行俠，場內還有一次紀念活動，將球隊四次奪冠的重要成員伊古達拉（Andre Iguodala）的9號球衣高掛場內榮休。

由於這場賽事是鬥獨行俠，因此伊古達拉昔日在勇士的戰友K湯臣，亦有出席這次退役儀式。伊古達拉的職業生涯始於費城76人，他於2004年在選秀以第9順位被選中。效力八個賽季後，他曾在丹佛金塊效力一季，於2013年加盟金州勇士。除中途短暫在熱火效力兩年外，他的餘下職業生涯皆在金州勇士度過。