NBA︱伊古達拉勇士9號球衣退役 居里K湯臣道賀（有片）

金州勇士在美國時間周日在主場以126比102戰勝達拉斯獨行俠，場內還有一次紀念活動，將球隊四次奪冠的重要成員伊古達拉（Andre Iguodala）的9號球衣高掛場內榮休。
由於這場賽事是鬥獨行俠，因此伊古達拉昔日在勇士的戰友K湯臣，亦有出席這次退役儀式。伊古達拉的職業生涯始於費城76人，他於2004年在選秀以第9順位被選中。效力八個賽季後，他曾在丹佛金塊效力一季，於2013年加盟金州勇士。除中途短暫在熱火效力兩年外，他的餘下職業生涯皆在金州勇士度過。
伊古達拉於2022-23賽季結束後退役，該賽季正值球隊在八年內奪得第四座冠軍後的下一個賽季。整個職業生涯中，伊古達拉共出場1,231場，場均得到11.3分及4.9個籃板。2015年球季，當金州勇士在總決賽中擊敗勒邦占士率領的克里夫蘭騎士，奪得勇士王朝的首冠時，伊古達拉更榮膺總決賽MVP。那季，伊古達拉在總決賽中場均貢獻16.3分、5.8個籃板和4.0次助攻，成為首名在系列賽中，並非每場正選卻能奪得總決賽MVP殊榮的球員。
伊古達拉︰偉大運動員永不滿足
伊古達拉曾表示：「當我們贏下第一座冠軍時，幾乎就像必須再證明一次，證明這並非偶然；而當贏下第二座冠軍後，就會覺得，好啦，我們必須再贏一次，因為沒有人能撼動我們，而我們注定要再贏一次。」他補充道：「這正是偉大運動員獨有的特質，永不滿足。這種精神已深植於每個乃士球員的基因，也滲透到整個球會的文化之中。」
伊古達拉成為勇士第7名獲球衣退役的球員。未來，勇士王朝成員預計將陸續獲得此殊榮。
作者：ryan young
原文： Andre Iguodala has number retired by Warriors after dominant run with the franchise
原文刊登於 Yahoo 體育
Steph had to remind us of THIS unforgettable Andre moment. pic.twitter.com/iQ2rU4m8hO— Golden State Warriors (@warriors) February 24, 2025