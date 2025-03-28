由米高佐敦（Michael Jordan）於1984-85年效力芝加哥公牛新秀球季時所穿的波衫球衣，近日在蘇富比拍賣，最終以421.5萬美元（約3278萬港元）成交，成為歷來第五高價拍賣成交的NBA波衫。這是被廣泛認為是佐敦在NBA比賽中所穿的第一件波衫。
照片比對公司MeiGray與鑑證分析機構Proven Data共同認證，這波衫曾於1984年10月5日、7日、13日及18日的季前賽中穿著。在認證文件中，MeiGray表示此波衫「極有可能是佐敦首次於NBA比賽中所穿」。
1984年10月5日，公牛對印第安納溜馬，現場僅有約2,000名觀眾。
此外，Sports Investors Authenticated（SIA）也確認該球衣曾於10月7日及13日的比賽中使用，並附有James Spence Authentication的簽名認證信。值得一提的是，這件球衣明顯是由其他球員的舊衫改製而成。背面姓名與號碼位置留有暗色污漬，顯示原有的球員資訊被移除。球衣正面23號右邊則印有一個巨大的佐敦簽名，並附上「My Very Best」的簽名祝語。
2009年曾以6.6萬美元成交
這件球衣上一次拍賣已是2009年，由Grey Flannel Auctions以66,000美元成交。當時拍賣說明中附有一封芝加哥公牛於1985年5月發出的信件，委託人表示，球會當時的公關總監曾說：「如果那件球衣有改過號碼與姓名，那看來你手上的，就是本球會發給米高佐敦的第一件波衫。」
而在1985年，再上一手買家只是用了800美元買得這波衫。
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