由米高佐敦（Michael Jordan）於1984-85年效力芝加哥公牛新秀球季時所穿的波衫球衣，近日在蘇富比拍賣，最終以421.5萬美元（約3278萬港元）成交，成為歷來第五高價拍賣成交的NBA波衫。這是被廣泛認為是佐敦在NBA比賽中所穿的第一件波衫。

照片比對公司MeiGray與鑑證分析機構Proven Data共同認證，這波衫曾於1984年10月5日、7日、13日及18日的季前賽中穿著。在認證文件中，MeiGray表示此波衫「極有可能是佐敦首次於NBA比賽中所穿」。

1984年10月5日，公牛對印第安納溜馬，現場僅有約2,000名觀眾。