NBA｜入選年度一隊 當錫領獨行俠先屠狼

剛入選NBA年度最佳一隊陣容的獨行俠球星當錫(Luka Doncic)，在西岸決賽首回合尾節盡顯身價，攻入個人全場33分中的15分，領軍作客以108比105擊敗木狼，先拔頭籌。獨行俠「雙核」當錫與艾榮(Kyrie Irving)今場各威半場，反觀木狼雙王愛德華斯(Anthony Edwards)與唐斯(Karl-Anthony Towns)發揮同樣受限制，若不能在香港時間明晨的第二回合追平，勢陷出局危機。(VIU TV 99台5月25日08:30直播)



NBA聯盟公布年度最佳陣容，其中當錫連續第5年入選，今次更是與包括金塊的祖傑(Nikola Jokic)、雷霆的基治奧斯阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)、公鹿的安迪杜甘普(Giannis Antetokounmpo)及塞爾特人的塔圖(Jayson Tatum)齊齊入選最佳一隊陣容。雖是常規賽得分王，但當錫在「西決」首戰上半場表現卻相對沉寂，多得另一位明星後衛艾榮發揮出色，攻入個人全場30分中的24分，令獨行俠半場僅落後3分。到最後一節，獨行俠先後在兩次落後下，分別打出兩段13比0及8比0攻勢，包括在剩餘3分37秒時展開的大反擊；木狼直到完場前10.5秒才以一記補籃終止獨行俠的勁勢，無奈最終主場輸3分，先吃悶棍。