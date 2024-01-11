NBA｜兩弱相遇馬刺大勝活塞　東岸榜首塞爾特人7分贏木狼（附比賽精華）

NBA今屆戰績最差的兩隊對壘，擁有新秀狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）的聖安東尼奧馬刺，以130:108大勝底特律活塞，而雲班耶馬亦取得職業生涯的首次「三雙」成績。至於東岸的兩支勁旅對決，波士頓塞爾特人以127:120擊敗明尼蘇達木狼，仍然是聯盟唯一輸波場數單位數的球隊。
今季錄得28連敗創下聯盟紀錄，活塞贏過一場後，又已經連輸5場。在面對西岸墊底的馬刺，活塞展現出誰才是最弱。首節雙方互換領先不過2次之後，馬刺就一路帶到尾，在最多拉開25分之下，以130:108大勝一場。活塞目前以3勝35負的戰績，成為目前最差戰績的隊伍，馬刺就6勝30負，仍然是西岸墊底。
雲班耶馬NBA首次「三雙」
雲班耶馬今場雖然僅上陣21分鐘，不過仍為球隊交出16分、12個籃板及10次助攻，成為他登陸NBA以來首次的「三雙」。馬刺在這一場有7名球員取得雙位數得分，相反活塞雖然有謝倫杜蘭（Jalen Duren）取得最多21分及12個籃板，不過球隊還是無法挽回敗局。
至於東西岸榜首球隊的對壘，塞爾特人就在主場擊敗木狼，一報之前作客輸波之仇。作為兩支最強球隊，雙方全場有14次互換領先，兩隊最多拉開都只有10分的距離。不過綠軍就在達譚（Jayson Tatum）攻入最高的45分之下，以127:120擊敗木狼。塞爾特人目前仍是聯盟唯一輸波場數只是個位數的球隊，並與公鹿拉開4場的距離。