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體育
2024-03-22 12:51:20

NBA｜公牛迪羅辛與火箭布魯克斯講手齊被逐　公鹿「字母哥」復出挫籃網（附比賽精華）

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迪羅辛與布魯克斯衝突，雙方隊友隨即介入分隔二人。(美聯社)

迪羅辛與布魯克斯衝突，雙方隊友隨即介入分隔二人。(美聯社)

芝加哥公牛在作客侯斯頓火箭的比賽，公牛主將的迪羅辛（DeMar DeRozan）與火箭的迪朗布魯克斯（Dillon Brooks）在比賽期間爆衝突，二人最終雙雙被逐，不過火箭仍以127:117擊敗公牛。至於密爾沃基公鹿在「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）的復出之下，以115:108擊敗布魯克林籃網。

仍在西岸追趕季後賽附加賽席位的火箭，主場面對着公牛，火箭今場多數時間處於領先局面。然而在比賽第3節中段，火箭仍有9分優勢。謝倫格連（Jalen Green）中場的推進被迪羅辛搶前撞跌，布魯克斯之後上前與迪羅辛理論，其後迪羅辛以手肘打中布魯克斯令雙方起衝突。雖然球證及雙方球員上前阻止，不過仍造成一陣混亂。最終迪羅辛以二級惡意犯規被逐，布魯克斯亦以技術犯規被驅逐。

公牛117:127不敵火箭。(美聯社) 公牛117:127不敵火箭。(美聯社) 公牛117:127不敵火箭。(美聯社) 公牛117:127不敵火箭。(美聯社) 公牛117:127不敵火箭。(美聯社) 迪羅辛故意推撞格連引發衝突。(美聯社)

最終火箭仍是以127:117擊敗公牛，布魯克斯雖然被逐，但他仍為火箭取得23分，而隊友的格連就有26分的貢獻。至於迪羅辛被逐前為公牛攻入16分。火箭贏波仍在西岸排第11，戰績34勝35負。而公牛在東岸排第9，但季後賽附加賽的席位較穩。

至於公鹿有安迪杜甘普的復出，他今場為球隊取得21分及9個籃板，而隊友的列拿特（Damian Lillard）就有30分及12次助攻的貢獻，結果球隊就以115:108擊敗籃網。

公鹿以115:108擊敗籃網。(美聯社) 公鹿以115:108擊敗籃網。(美聯社) 公鹿以115:108擊敗籃網。(美聯社) 公鹿以115:108擊敗籃網。(美聯社) 公鹿以115:108擊敗籃網。(美聯社) 公鹿以115:108擊敗籃網。(美聯社)
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