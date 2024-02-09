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體育
2024-02-09 15:46:50

NBA｜公鹿作客再負木狼24分　易帥後6戰仍僅得1勝（附比賽精華）

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木狼作客擊敗公鹿。(美聯社)

木狼作客擊敗公鹿。(美聯社)

上月換帥的密爾沃基公鹿再嘗敗績，在球隊新帥利華士（Doc Rivers）領兵下，至今6仗只得1勝，並以105:129，24分之差負於明尼蘇達木狼。

利華士在上月底接掌公鹿後，帶隊出征連續5場的作客賽事。結果公鹿除了獨行俠之外，另外4場全敗。在利華士的首場主場出師，公鹿只在早段與木狼互有領先，但在第2節初後開始，木狼就逐漸將比數拋離。木狼今仗依靠準繩的3分球，讓主場的公鹿陷於苦戰，木狼全場41次3分線外起手入21球，命中率達51.2%，相反公鹿3分只有33投14中，雙方差距明顯。

木狼作客擊敗公鹿。(美聯社) 利華士教練的首場主場，公鹿繼續輸。(美聯社) 木狼作客擊敗公鹿。(美聯社) 木狼作客擊敗公鹿。(美聯社) 木狼作客擊敗公鹿。(美聯社) 木狼作客擊敗公鹿。(美聯社) 木狼作客擊敗公鹿。(美聯社)

木狼的艾華士（Anthony Edwards）今場交出26分及9個助攻，而其餘還有4人取得超過16分進帳。至於公鹿今場得分最多反而是後備的AJ格連（AJ Green），為球隊貢獻27分，「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）今仗上陣27分鐘就只有17分，公鹿最終以24分差，以105:129不敵木狼，在東岸已排到第3，而木狼就繼續於西岸領先。

居里轟11個3分領勇士大捷

至於金州勇士就繼續贏波，上仗只有9分的史堤芬居里（Stephen Curry），今仗就再度復勇，全場16次3分線外起手入11球，個人獨取42分，協助勇士以131:109擊敗印第安納溜馬，在西岸繼續追上季後賽的席位。

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居里攻入11個3分帶領勇士大勝溜馬。(美聯社) 勇士以131:109大勝溜馬。(美聯社) 勇士以131:109大勝溜馬。(美聯社) 勇士以131:109大勝溜馬。(美聯社) 勇士以131:109大勝溜馬。(美聯社)
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