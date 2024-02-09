NBA｜公鹿作客再負木狼24分　易帥後6戰仍僅得1勝（附比賽精華）

上月換帥的密爾沃基公鹿再嘗敗績，在球隊新帥利華士（Doc Rivers）領兵下，至今6仗只得1勝，並以105:129，24分之差負於明尼蘇達木狼。

利華士在上月底接掌公鹿後，帶隊出征連續5場的作客賽事。結果公鹿除了獨行俠之外，另外4場全敗。在利華士的首場主場出師，公鹿只在早段與木狼互有領先，但在第2節初後開始，木狼就逐漸將比數拋離。木狼今仗依靠準繩的3分球，讓主場的公鹿陷於苦戰，木狼全場41次3分線外起手入21球，命中率達51.2%，相反公鹿3分只有33投14中，雙方差距明顯。