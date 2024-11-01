NBA｜公鹿作客再負灰熊4連敗　太陽落後21分仍反勝快艇

密爾沃基公鹿在NBA常規賽4連敗，球隊在作客孟菲斯灰熊。灰熊在查莫拉特（Ja Morant）交出「三雙」之下，以122:99大勝一仗。而鳳凰城太陽在作客洛杉磯快艇的比賽，球隊在第3節落後21分之下，以125:119反勝主隊的快艇。至於聖安東尼奧馬刺，在雲班耶馬（Victor Wembanyama）交出25分，以106:88擊敗猶他爵士。

2021年的總冠軍公鹿，自揭幕戰擊敗費城76人後就未贏過。在今場作客孟菲斯，球隊就只有首節初段取得領先，之後的比賽就單純由灰熊主導，灰熊在最多拉開過31分之下，以122:99輕鬆擊敗公鹿，公鹿已經連續4場比賽輸波。灰熊今場有7人包括5名正選都取得雙位數得分，主將莫拉特今場個人交出26分、14次助功及10個籃板的「三雙」數據。相反公鹿雖然有「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）取得37分及11個籃板，然而隊友的助力有限，列拿特（Damian Lillard）更是全場12投1中，當中3分球6射「全炒」，只收獲4分。