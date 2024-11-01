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體育
2024-11-01 11:48:52

NBA｜公鹿作客再負灰熊4連敗　馬刺輕取爵士

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灰熊主場122:99輕取公鹿，公鹿揭幕戰後連輸4場。(美聯社)

灰熊主場122:99輕取公鹿，公鹿揭幕戰後連輸4場。(美聯社)

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密爾沃基公鹿在NBA常規賽4連敗，球隊在作客孟菲斯灰熊。灰熊在查莫拉特（Ja Morant）交出「三雙」之下，以122:99大勝一仗。而聖安東尼奧馬刺在雲班耶馬（Victor Wembanyama）交出25分，以106:88擊敗猶他爵士。

2021年的總冠軍公鹿，自揭幕戰擊敗費城76人後就未贏過。在今場作客孟菲斯，球隊就只有首節初段取得領先，之後的比賽就單純由灰熊主導，灰熊在最多拉開過31分之下，以122:99輕鬆擊敗公鹿，公鹿已經連續4場比賽輸波。灰熊今場有7人包括5名正選都取得雙位數得分，主將莫拉特今場個人交出26分、14次助功及10個籃板的「三雙」數據。相反公鹿雖然有「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）取得37分及11個籃板，然而隊友的助力有限，列拿特（Damian Lillard）更是全場12投1中，當中3分球6射「全炒」，只收獲4分。

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灰熊主場122:99擊敗公鹿。(美聯社) 灰熊主場122:99擊敗公鹿。(美聯社) 灰熊主場122:99擊敗公鹿。(美聯社) 灰熊主場122:99擊敗公鹿。(美聯社) 灰熊主場122:99擊敗公鹿。(美聯社) 灰熊主場122:99擊敗公鹿。(美聯社) 灰熊河村勇輝今季第4度上陣。(美聯社)

爵士成唯一未贏過球隊

至於今季仍未贏過，聯盟最弱的爵士在主場對馬刺。雲班耶馬從上場的低迷而反彈，今場交出25分、9個籃板及7次的助攻，而今季加盟馬刺協助帶動隊中年輕球員的「CP3」基斯保羅（Chris Paul）也貢獻19分及10次助攻，協助馬刺輕鬆以106:88取勝，而爵士就繼續不勝紀錄。

馬刺106:88擊敗爵士。(美聯社) 馬刺106:88擊敗爵士。(美聯社) 馬刺106:88擊敗爵士。(美聯社) 馬刺106:88擊敗爵士。(美聯社) 馬刺106:88擊敗爵士。(美聯社)

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