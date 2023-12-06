NBA｜公鹿再挫紐約人闖季中錦標賽四強　湖人3分險勝太陽晉級（附比賽精華）

NBA季中錦標賽，東岸的兩支代表已經定出。密爾沃基公鹿在下半場越拉越遠之下，以146:122擊敗紐約人，晉身四強，將與印第安納溜馬爭奪決賽席位。至於西岸方面，洛杉磯湖人就以106:103險勝鳳凰城太陽，將與新奧爾良鵜鶘在西岸爭入決賽。
在今季曾贏過對手5分，公鹿今場再戰紐約人，上半場雙方15次互換領先之下，半場公鹿只領先75:72。然而下半場紐約人就無以為繼，全場未有再追平過之下，最多更被拉開過27分，最終公鹿以146:122擊敗對手，今季第二度擊敗對手，並會在周四的四強賽對溜馬爭入決賽。
公鹿今場取得球隊今季的最高得分，當中3分線外的命中率達60.5%，內線亦有60.4%。「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）是公鹿得分最多一員，個人獨取35分及交出10次助攻，列拿特（Damian Lillard）亦有28分。紐約人的蘭度（Julius Randle）攻入全場最多的41分，巴列特（RJ Barrett）及謝倫般臣（Jalen Brunson）都分別有23及24分，只是球隊就沒有太多隊友可以幫手。
湖人四強遇鵜鶘
至於在西岸的比賽，湖人與太陽進行激戰，雙方在14次互換領先下，最後湖人以106:103擊敗太陽，將會與鵜鶘在四強相遇。湖人今仗有勒邦占士（LeBron James）個人取得31分及11次的助功，安東尼戴維斯（Anthony Davis）亦個人取得27分及15個籃板，太陽的杜蘭特（Kevin Durant）雖然同樣攻入31分，不過球隊還是沒能在最後追平，今季暫時3次對賽，湖人全部獲勝。