NBA｜公鹿再挫紐約人闖季中錦標賽四強　湖人3分險勝太陽晉級（附比賽精華）

NBA季中錦標賽，東岸的兩支代表已經定出。密爾沃基公鹿在下半場越拉越遠之下，以146:122擊敗紐約人，晉身四強，將與印第安納溜馬爭奪決賽席位。至於西岸方面，洛杉磯湖人就以106:103險勝鳳凰城太陽，將與新奧爾良鵜鶘在西岸爭入決賽。

在今季曾贏過對手5分，公鹿今場再戰紐約人，上半場雙方15次互換領先之下，半場公鹿只領先75:72。然而下半場紐約人就無以為繼，全場未有再追平過之下，最多更被拉開過27分，最終公鹿以146:122擊敗對手，今季第二度擊敗對手，並會在周四的四強賽對溜馬爭入決賽。