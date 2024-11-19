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體育
2024-11-19 14:00:00

NBA｜公鹿列拿特最後4秒上籃絕殺火箭　快艇主場贏勇士

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列拿特帶領公鹿擊敗火箭。(美聯社)

列拿特帶領公鹿擊敗火箭。(美聯社)

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密爾沃基公鹿在主場，憑列拿特（Damian Lillard）最後的3.9秒上籃得手，帶領球隊以101:100擊敗侯斯頓火箭，中止對手的5連勝氣勢。至於另一場觸目的比賽，洛杉磯快艇主場以102:99擊敗金州勇士。

開季不順的公鹿，在近期回復氣勢，近3場比賽取得2勝。今場面對賽前連贏5場的火箭，火箭首節就打出一段11:1的比數，以10分距離作為開局。然而公鹿在第2節初段已追回比數，並且在第2節拉開14分領先，不過兩隊在第4節火箭又反先。不過在最後1分41秒，列拿特及時挺身而出，在落後6分下他先射入2個的罰球拉近，之後更助攻隊友的AJ格連（AJ Green）射入3分，令公鹿最後1分17秒追至落後1分，火箭之後有迪朗布魯克斯（Dillon Brooks）起手射失，之後安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）成功封阻火箭的艾派倫辛根（Alperen Sengun），在暫停後公鹿開球由列拿特上籃得分，在最後3.9秒反超1分，加上火箭之後無法射入，令公鹿得以101:100，以1分擊敗火箭。

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公鹿101:100擊敗火箭。(美聯社) 公鹿101:100擊敗火箭。(美聯社) 公鹿101:100擊敗火箭。(美聯社) 公鹿101:100擊敗火箭。(美聯社) 公鹿101:100擊敗火箭。(美聯社) 公鹿101:100擊敗火箭。(美聯社)

重要攻臣的列拿特今場交出18分及10次助攻，「字母哥」安迪杜甘普就有20分及10個籃板，至於布魯克盧比斯（Brook Lopez）今場就有27分及10個籃板的成績，當中3分球更是8投5中。

至於西岸的一場大戰，金州勇士作客就以99:102不敵快艇。勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）今場雖然攻入最多的26分，可是勇士無法收窄與快艇的差距。占士夏登（James Harden）今場雖然只取得12分，但卻樂意為隊友作嫁衣裳，全場16次的助攻，令快艇全部上陣的球員都取得分數。

快艇102:99擊敗勇士。(美聯社) 快艇102:99擊敗勇士。(美聯社) 快艇102:99擊敗勇士。(美聯社) 快艇102:99擊敗勇士。(美聯社) 快艇102:99擊敗勇士。(美聯社)

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