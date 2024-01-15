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體育
2024-01-15 13:37:31

NBA｜公鹿加時列拿特3分絕殺帝王　木狼小勝快艇4分（附比賽精華）

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列拿特加時最後一刻3分起手建功。(美聯社)

列拿特加時最後一刻3分起手建功。(美聯社)

列拿特（Damian Lillard）在加時的最後一刻，3分起手射入，帶領密爾沃基公鹿在主場以143:142擊敗薩克拉門托帝王。公鹿繼續在東岸排第2。至於西岸榜首的明尼蘇達木狼，就以109:105擊敗洛杉磯快艇。

連贏波士頓塞爾特人及金州勇士，公鹿在主場擺陣鬥帝王。然而這場比賽卻比之前兩仗來得艱辛，雙方全場17次互換領先及14次平手，在最後一節，公鹿本身拉開過12分，可是帝王憑迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）在最後1秒射入2分，將比數追平128:128，令比賽要進入加時。加時帝王率先拉開比數，在最後33.9秒更領先，不過布魯克盧比斯（Brook Lopez）的3分，將比分追至只差1分，而霍斯之後兩罰僅1中，為球隊落敗埋下伏線。列拿特在最後1.6秒3分起手，成功命中，令公鹿以143:142反勝。

公鹿加時擊敗帝王。(美聯社) 公鹿加時擊敗帝王。(美聯社) 公鹿加時擊敗帝王。(美聯社) 公鹿加時擊敗帝王。(美聯社) 公鹿加時擊敗帝王。(美聯社) 帝王教練米克布朗一度衝出場內。(美聯社)

帝王今仗其實表現確實不錯，霍斯取得最多的32分，而沙邦尼斯（Domantas Sabonis）今場有21分、13個籃板及15次助攻交出「三雙」，奇雲靴達（Kevin Huerter）亦有26分及10個籃板的表現。可是公鹿的安達杜甘普（Giannis Antetokounmpo）同樣有27分、10個籃板加10次助攻的「三雙」表現，而列拿特亦有29分，當中包括5個3分波。另外帝王教練的米克布朗（Mike Brown）在第4節初段因為對球證黃仁泰怒吼而被逐。

達蒙特格連料對灰熊復出

至於西岸榜首的木狼，在主場迎戰快艇。木狼在大多數時間領先之下，以109:105擊敗對手，當中「狼王」艾華士（Anthony Edwards）取得最多的33分，隊友的高拔（Rudy Gobert）亦以18個籃板與15分交出「雙雙」。木狼目前繼續在西岸領先。

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另外美國ESPN報道，被無限期停賽的金州勇士「殺人王」達蒙特格連（Draymond Green）已準備在對孟菲斯灰熊的比賽中復出。這位今季不止一次因為粗暴行為而被逐的前鋒，在上星期歸隊受訓。而據報他會隨隊出戰之後連續的4場作客。

木狼109:105擊敗快艇。(美聯社) 木狼109:105擊敗快艇。(美聯社) 木狼109:105擊敗快艇。(美聯社) 木狼109:105擊敗快艇。(美聯社) 木狼109:105擊敗快艇。(美聯社) 木狼109:105擊敗快艇。(美聯社)
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