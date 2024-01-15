NBA｜公鹿加時列拿特3分絕殺帝王　木狼小勝快艇4分（附比賽精華）

列拿特（Damian Lillard）在加時的最後一刻，3分起手射入，帶領密爾沃基公鹿在主場以143:142擊敗薩克拉門托帝王。公鹿繼續在東岸排第2。至於西岸榜首的明尼蘇達木狼，就以109:105擊敗洛杉磯快艇。

連贏波士頓塞爾特人及金州勇士，公鹿在主場擺陣鬥帝王。然而這場比賽卻比之前兩仗來得艱辛，雙方全場17次互換領先及14次平手，在最後一節，公鹿本身拉開過12分，可是帝王憑迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）在最後1秒射入2分，將比數追平128:128，令比賽要進入加時。加時帝王率先拉開比數，在最後33.9秒更領先，不過布魯克盧比斯（Brook Lopez）的3分，將比分追至只差1分，而霍斯之後兩罰僅1中，為球隊落敗埋下伏線。列拿特在最後1.6秒3分起手，成功命中，令公鹿以143:142反勝。