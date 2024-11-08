NBA｜公鹿字母哥回歸終止連敗　馬刺續缺主教練照贏拓荒者

密爾沃基公鹿終於一止頹勢，在「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）短暫休戰復出，球隊以123:100擊敗猶他爵士，暫時中止連敗頹勢。而聖安東尼奧馬刺主教練普波域治（Gregg Popovich）已連續4場缺陣，不過球隊仍以118:105擊敗波特蘭拓荒者。

上場作客克里夫蘭騎士，安迪杜甘普休戰，令球隊再負騎士錄得6連敗。在今場主場面對繼續「擺爛」的爵士，球隊上半場還是與對手陷於膠着，不過爵士在第3節中段開始崩潰，被公鹿打出一段17:1的攻擊，由落後70:71變成領先87:72。公鹿之後就擴大領先，在最多拉開28分下，以123:100擊敗爵士，取得今季第2場勝仗。安迪杜甘普今場有31分及16個籃板，而隊友的列拿特（Damian Lillard）就有34分的貢獻。