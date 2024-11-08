NBA｜公鹿字母哥回歸終止連敗　馬刺續缺主教練照贏拓荒者

密爾沃基公鹿終於一止頹勢，在「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）短暫休戰復出，球隊以123:100擊敗猶他爵士，暫時中止連敗頹勢。而聖安東尼奧馬刺主教練普波域治（Gregg Popovich）已連續4場缺陣，不過球隊仍以118:105擊敗波特蘭拓荒者。
上場作客克里夫蘭騎士，安迪杜甘普休戰，令球隊再負騎士錄得6連敗。在今場主場面對繼續「擺爛」的爵士，球隊上半場還是與對手陷於膠着，不過爵士在第3節中段開始崩潰，被公鹿打出一段17:1的攻擊，由落後70:71變成領先87:72。公鹿之後就擴大領先，在最多拉開28分下，以123:100擊敗爵士，取得今季第2場勝仗。安迪杜甘普今場有31分及16個籃板，而隊友的列拿特（Damian Lillard）就有34分的貢獻。
至於馬刺，今場繼續缺少主教練的普波域治，這位NBA名帥已連續缺席4場的比賽。不過在面對實力較次的拓荒者，馬刺有多達8個球員交出雙位數得分，當中後備的基頓莊臣（Keldon Johnson）及伯恩咸（Malaki Branham）分別為球隊貢獻17分，雲班耶馬（Victor Wembanyama）今場表現就未見突出，只有12分及8個籃板，但都足夠協助馬刺以118:105取勝。
木狼輕取公牛艾華士獨佔33分
另外，明尼蘇達木狼就以135:119擊敗芝加哥公牛，「蟻人」的艾華士（Anthony Edwards）今場為球隊取得33分，而木狼全隊5位正選最起碼都交出14分，球隊6人取得雙位數，令木狼輕取公牛，取得今季第5場勝仗。