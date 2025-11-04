NBA｜公鹿字母哥絕殺溜馬　火箭贏獨行俠4連勝

上屆總決賽的亞軍印第安納溜馬，在缺少夏利貝頓（Tyrese Haliburton）之下，開季仍僅得1勝。在主場面對密爾沃基公鹿的比賽，雖然克服了落後12分的距離追回，但是「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）在最後0.6秒跳投得手，令公鹿以117:115絕殺溜馬，溜馬新季1勝6負。而侯斯頓火箭就以110:102擊敗有新秀狀元法拉格（Cooper Flagg）的達拉斯獨行俠，火箭在新季已取得4連勝。 上屆決賽隊伍的溜馬，開季至今僅贏過1場。在主場面對公鹿，首節在只有32%的命中率下，最多落後過11分。第2節溜馬雖然一般投射命中率未見改善，不過藉多個罰球，半場將比分追至53:56。到第4節中段，公鹿一度將比數拉開過最多的12分，然而之後的5分鐘內，溜馬打出一段15:3的比數，一度追至109平手。公鹿之後曾拉開過5分，不過艾朗尼史密夫（Aaron Nesmith）在餘下14.6秒為溜馬追平至115平手。可是最後0.6秒，安迪杜甘普跳投得手，為公鹿成功絕殺，以117:115險勝。

字母哥今場為公鹿絕殺之外，個人取得33分及13個籃板，而他有5個隊友取得雙位數得分，中鋒的米利斯端納（Myles Turner）倒戈受到全場球迷的噓聲，而今場他僅取得9分。不過施安簡（Pascal Siakam）縱使取得球隊最多的32分及8次助攻，但是球隊還是未能逆轉敗局。 獨行俠狀元法拉格僅12分 在侯斯頓的比賽，火箭以110:102擊敗獨行俠。兩隊今場未拉開過超過9分的差距，不過獨行俠的狀元法拉格還是未取得優秀的表現，今場他上陣近34分鐘，只有10投5中，包括2次的3分，僅取12分、5籃板及2次助攻，還有4次失誤，還有基利湯臣（Klay Thompson）又「啞火」，全場3分8投1中僅得5分，獨行俠就只能依靠PJ華盛頓（P.J. Washington）的29分及12個籃板撐起球隊。火箭的杜蘭特（Kevin Durant）今場攻入21分、6個籃板及5次助攻，不過隊友的亞曼湯臣（Amen Thompson）取得生涯最高的27分，艾派倫辛根（Alperen Sengun）亦有26分及11個籃板的表現，蓋過杜特蘭為火箭取下連續第4場的勝仗。