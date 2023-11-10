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體育
2023-11-10 12:57:57

NBA｜公鹿字母哥轟54分　作客仍以2分不敵溜馬（附比賽精華）

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安迪杜甘普的失誤，令公鹿最後被溜馬反勝。(路透社)

安迪杜甘普的失誤，令公鹿最後被溜馬反勝。(路透社)

密爾沃基公鹿的安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo），雖然攻入今季NBA新的54分，不過公鹿卻因為他的失誤，在領先下被印第安納溜馬以126:124反勝，讓溜馬錄得3連勝。

主隊的溜馬在首節先向公鹿施下馬威，在一度領先過最多18分之下，以38:24領先首節。不過公鹿在「字母哥」第2節獨取18分之下，半場追至60:66。第3節繼續靠着安迪杜甘普再取20分，令公鹿以1分反先進入最後一節。在比賽的最後1分41秒，安迪杜甘普助攻佩尼（Cameron Payne）攻入2分，不過溜馬的夏利貝頓（Tyrese Haliburton）回敬3分，讓溜馬反先，之後安迪杜甘普的兩度失誤，導致自己需要犯規，溜馬獲得2個罰球，再由馬杜連（Bennedict Mathurin）射入，讓溜馬拉開優勢，即使公鹿之後憑米杜頓（Khris Middleton）3分追近，溜馬仍以126:124擊敗公鹿。

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溜馬主場126:124擊敗公鹿。(路透社) 溜馬主場126:124擊敗公鹿。(路透社) 溜馬主場126:124擊敗公鹿。(路透社) 溜馬主場126:124擊敗公鹿。(路透社) 溜馬主場126:124擊敗公鹿。(路透社)

安迪杜甘普今場攻入54分，是今季NBA個人最高得分，而他雖然摘下12個籃板交出「雙雙」，只是他今場亦有8次的失誤，包括末段關鍵的2次，也成為球隊未能取勝的原因。溜馬的夏利貝頓今場就有29分及10次的助攻，與取得26分及11個籃板的馬杜連同樣交出「雙雙」的表現。

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