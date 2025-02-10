NBA｜公鹿有列拿特撐住贏76人　活塞挫黃蜂兩連勝

雖然「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）繼續缺陣，不過有列拿特（Damian Lillard）取得今季個人新高的43分，協助密爾沃基公鹿以135:127擊敗費城76人。至於底特律活塞主場亦以112:102擊敗夏洛特黃蜂，繼續在東岸守在第6位。
賽前公鹿主教練利華士（Doc Rivers）指，安迪杜甘普很可能在明星賽前都缺陣之下。公鹿主場面對76人，首節兩隊不斷得分下，有16次互換領先，公鹿僅以40:39的比分領先。第2節兩隊還是難分高下，半場雙方20次互換領先及7次打平，半場公鹿領先65:53。不過下半場比賽公鹿開始拉開差距，隨着列拿特以一記3分為公鹿再反超70:69後，76人就再沒法追回，並在落後最後25分下，以127:135不敵公鹿。
列拿特今場個人獨取43分，還有8次助攻及7個籃板，球隊今場有7人取得雙位數得分，包括同樣取得今季新高的加利特倫特（Gary Trent Jr.），貢獻23分。而76人雖然有麥斯（Tyrese Maxey）交出39分，是他連續18場取得25分以上，而安比（Joel Embiid）也有27分，不過球隊還是要錄得3連敗。
根寧咸單季第8次「三雙」
另外，活塞在2021年狀元的根寧咸（Cade Cunningham）以19分、12次助攻及10個籃板，取得個人今季第8次的「三雙」下，協調球隊以112:102擊敗黃蜂。根寧咸是活塞自格蘭希爾（Grant Hill）在1995至97年兩個賽季分別取得10及13次「三雙」後，球隊單季第3多「三雙」的球員。另外「人球」的舒洛達（Dennis Schroeder）今場亦首次為活塞上陣。而侯斯頓火箭在另一邊廂也以94:87擊敗多倫多速龍。