NBA｜公鹿有列拿特撐住贏76人　活塞挫黃蜂兩連勝

雖然「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）繼續缺陣，不過有列拿特（Damian Lillard）取得今季個人新高的43分，協助密爾沃基公鹿以135:127擊敗費城76人。至於底特律活塞主場亦以112:102擊敗夏洛特黃蜂，繼續在東岸守在第6位。

賽前公鹿主教練利華士（Doc Rivers）指，安迪杜甘普很可能在明星賽前都缺陣之下。公鹿主場面對76人，首節兩隊不斷得分下，有16次互換領先，公鹿僅以40:39的比分領先。第2節兩隊還是難分高下，半場雙方20次互換領先及7次打平，半場公鹿領先65:53。不過下半場比賽公鹿開始拉開差距，隨着列拿特以一記3分為公鹿再反超70:69後，76人就再沒法追回，並在落後最後25分下，以127:135不敵公鹿。