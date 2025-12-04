根據ESPN資深NBA記者 Shams Charania 報道，密爾沃基公鹿已開始與安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）商討他在球會的未來。 公鹿開季輸多贏少 有關談話出現在公鹿以九勝十三負開季、位列東岸第十一之際。報道指預計數周之內將有結果。 作為9屆明星賽球員及兩屆MVP，字母哥絕對是公鹿的超級象徵人物，並曾帶領球隊奪得隊史第二座總冠軍。然而，自奪冠後公鹿再未能真正具備爭冠實力，而球隊現時的陣容配置亦難言具有季後賽競爭力。

30歲的字母哥仍然是聯盟頂尖球星之一，統治力強大。隨著密爾沃基戰績下滑，看來球會已接受可能需要全面重建的現實，並考慮將他送往另一支具備爭標的球隊，為未來換取重要資產。

總冠軍三巨頭只餘字母哥 自21年奪冠後，公鹿未能再突破季後賽第二輪，過去三季更全部在首輪出局。當年協助奪冠的兩大隊友米杜頓（Khris Middleton）及祖魯賀列地(Jrue Holiday) 均已離隊。而密爾沃基曾努力再打造爭冠陣容，但因列拿特（Damian Lillard）上季跟腱撕裂而受挫。 在字母哥獨撐大局下，公鹿本季開局曾以6勝3負起步，其間包括擊敗過曾與他有交易傳聞連繫的紐約人。不過該勢頭未能延續，其後球隊3勝10負，最近9場更輸掉8場。 在星期一負於巫師後，字母哥更在社交平台上移除與公鹿有關的內容，引發外界進一步揣測他對球會現況的不滿。字母哥現正處於他23年簽下的3年1.86億美元延長合約之中，並擁有27/28年賽季的球員選項。