NBA｜公鹿負紐約人仍鎖定季後賽資格　火箭5連敗緣盡季後賽（附比賽精華）

密爾沃基公鹿成為東岸另一支確定季後賽資格球隊，然而他們在主場面對紐約人的比賽，卻以109:122見負，僅是同日邁亞密熱火落敗，讓他們鎖定季後賽資格。而今季的20支季後賽及附加賽隊伍已全定，因為西岸的侯斯頓火箭加時不敵達拉斯獨行俠，餘下的球隊只是在爭逐直接晉級還是要出戰附加賽。

謝倫般臣（Jalen Brunson）繼續成為公鹿最難應付的球員。因為這位紐約人的守將，在今場個人獨取43分，讓公鹿錄得4連敗，而他今季5戰公鹿平均取得37.2分。當中紐約在第4節初段打出一段10:2的比數拉開差距，最後公鹿以109:122落敗。公鹿近況雖然欠佳，不過因為東岸第7名的熱火以115:117不敵印第安納溜馬，令公鹿憑47勝31負的戰績鎖定東岸季後賽的直接晉級席位，不過東岸奧蘭多魔術及紐約人分別在東岸第3及4，只落後公鹿1場。東岸目前只有波士頓塞爾特人鎖定季後賽的直接晉級資格，而芝加哥公牛與阿特蘭大鷹隊就肯定要打附加賽，餘下4個直接晉級，就由7隊爭逐，各隊之間最多只有3場的距離。