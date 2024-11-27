NBA｜公鹿險勝熱火盃賽三連勝　太陽27分大炒湖人

密爾沃基公鹿在又缺少「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）之下，以106:103擊敗邁亞密熱火，取得5連勝之餘，在NBA盃的比賽也在分組3戰全勝。至於洛杉磯湖人在勒邦占士（LeBron James）僅取得18分下，以100:127不敵鳳凰城太陽。

「字母哥」安迪杜甘普今場賽前因為左膝的腫痛，令他又再次缺陣。然而公鹿還有列拿特（Damian Lillard）撐住大局，熱火今場從未試過領前，在第3節更落後過22分。然而縱使占美畢拿（Jimmy Butler）在最後4分鐘追成96平手，不過AJ格連（AJ Green）接連以3分將比數再拉開，最終公鹿還是以106:103取勝，在開季連敗後，取得5連勝。而今場也是NBA盃的比賽，公鹿目前在分組也取得3戰全勝。