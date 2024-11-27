NBA｜公鹿險勝熱火盃賽三連勝　太陽27分大炒湖人

密爾沃基公鹿在又缺少「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）之下，以106:103擊敗邁亞密熱火，取得5連勝之餘，在NBA盃的比賽也在分組3戰全勝。至於洛杉磯湖人在勒邦占士（LeBron James）僅取得18分下，以100:127不敵鳳凰城太陽。
「字母哥」安迪杜甘普今場賽前因為左膝的腫痛，令他又再次缺陣。然而公鹿還有列拿特（Damian Lillard）撐住大局，熱火今場從未試過領前，在第3節更落後過22分。然而縱使占美畢拿（Jimmy Butler）在最後4分鐘追成96平手，不過AJ格連（AJ Green）接連以3分將比數再拉開，最終公鹿還是以106:103取勝，在開季連敗後，取得5連勝。而今場也是NBA盃的比賽，公鹿目前在分組也取得3戰全勝。
列拿特今場個人就獨取全場最多的37分，當中包括3分的13投8中，而他也有12次的助攻。太陽的畢拿就有23分貢獻，不過太陽的3分29投得10中，命中率僅得34.5%，遠落後於42射20中的公鹿。
太陽比爾杜蘭特復出
另外，西岸的湖人作客對太陽。太陽今場有杜蘭特（Kevin Durant）及比爾（Bradley Beal）雙雙復出，他們同樣為太陽貢獻23分，而迪雲布克（Devin Booker）就有26分的進帳及10次助攻，結果帶領太陽以127:100大勝湖人。湖人的安東尼戴維斯（Anthony Davis）雖然交出25分及15個籃板，不過「大帝」勒邦占士手風欠順，全場16投得7中，只有18分、10次助攻及8個籃板的數據。太陽與湖人在NBA盃的西岸B組同為2勝1負。