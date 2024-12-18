NBA｜公鹿「字母哥」交三雙領軍滅雷霆　首奪NBA盃冠軍

今季定名為NBA盃的季中錦標，密爾沃基公鹿在拉斯維加斯舉行的決賽，以97:81輕取奧克拉荷馬城雷霆，成為今屆盃賽的冠軍。「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）今場交出「三雙」，雷霆今場的投射全線失準，3分球更只得5中，令他們無力平反敗局。

上屆在四強不敵最終冠軍的印第安納溜馬，公鹿今季終於可以打入決賽。在面對着西岸領先的雷霆，兩隊上半場拚得激烈。上半場雙方9次互換領先，雙方分差不超過7分，當場公鹿以51:50領先。然而下半場雷霆全面「啞火」，第3節球隊19次起手僅5中，這節只取得14分，而公鹿就取得26分，令雙方分數開始拉開。到第4節雷霆也不見起色之下，最終公鹿以97:81取勝，贏得今年的NBA盃冠軍。