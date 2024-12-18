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體育
2024-12-18 12:45:37

NBA｜公鹿「字母哥」交三雙領軍滅雷霆　首奪NBA盃冠軍

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公鹿在決賽擊敗雷霆奪NBA盃冠軍。(路透社)

公鹿在決賽擊敗雷霆奪NBA盃冠軍。(路透社)

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今季定名為NBA盃的季中錦標，密爾沃基公鹿在拉斯維加斯舉行的決賽，以97:81輕取奧克拉荷馬城雷霆，成為今屆盃賽的冠軍。「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）今場交出「三雙」，雷霆今場的投射全線失準，3分球更只得5中，令他們無力平反敗局。

上屆在四強不敵最終冠軍的印第安納溜馬，公鹿今季終於可以打入決賽。在面對着西岸領先的雷霆，兩隊上半場拚得激烈。上半場雙方9次互換領先，雙方分差不超過7分，當場公鹿以51:50領先。然而下半場雷霆全面「啞火」，第3節球隊19次起手僅5中，這節只取得14分，而公鹿就取得26分，令雙方分數開始拉開。到第4節雷霆也不見起色之下，最終公鹿以97:81取勝，贏得今年的NBA盃冠軍。

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兩隊球員一度發生衝突。(路透社) NBA盃決賽，公鹿擊敗雷霆奪標。(路透社) NBA盃決賽，公鹿擊敗雷霆奪標。(路透社) NBA盃決賽，公鹿擊敗雷霆奪標。(路透社) NBA盃決賽，公鹿擊敗雷霆奪標。(路透社) NBA盃決賽，公鹿擊敗雷霆奪標。(路透社)

安迪杜甘普無疑是公鹿最重要的功臣，今場他為球隊貢獻26分、19個籃板及10次助攻，不過隊友列拿特（Damian Lillard）也取得23分，當中包括3分10投5中。雷霆今場的命中率僅33.7%，在3分球更是32投得5中，相反公鹿命中率有42%，3分球40投17中，這成兩隊的分野。另外，公鹿球員在贏得冠軍後，每人可獲得30萬美元的額外獎金，而亞軍的的雷霆各人也有逾20萬美元。

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