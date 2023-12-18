NBA｜公鹿9分擊落火箭　「字母哥」籃板超越渣巴壟斷球隊紀錄（附比賽精華）

「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）攻入26分及17個籃板之下，帶領密爾沃基公鹿以128:119擊敗侯斯頓火箭。而安迪杜甘普在公鹿生涯的籃板數超級了「天鉤」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar），成為公鹿史上最高得分、助攻及籃板的紀錄保持者。
公鹿的名將渣巴在上周末（16日）因為跌傷了臀骨而需要入院，正在洛杉磯的醫院留醫，令他無法見證這個歷史時刻。不過公鹿作客侯斯頓，首節與火箭9次互換領先之下，以33:28領先首節，然而比賽之後一路都是公鹿領先。在最多領先14分之下，公能以128:119輕取對手，取得4連勝。
火箭今場其實表現尚算不錯，全隊有7個球員取得雙位數得分，可是公鹿憑安迪杜甘普的26分，還有列拿特（Damian Lillard）的39分，讓火箭難以招架，列拿特今場還有11次的助攻，與安迪杜甘普同樣交出「雙雙」。而安迪杜甘普今場的17個籃板，令他在公鹿累積的籃板以7,162個，超越7,161個的渣巴，並令他包辦了公鹿得分、助攻及籃板的紀錄。NBA史上就只有芝加哥公牛的米高佐敦（Michael Jordan）、克里夫蘭騎士的勒邦占士（LeBron James）以及明尼蘇達木狼的加納特（Kevin Garnett）在同一隊同時保持這3項紀錄。