NBA｜列拿特當選明星賽MVP領東岸取勝　「狼王」唐斯輸波仍轟50分（附比賽精華）

NBA全明星賽進行壓軸的演出，結果東岸以211:186擊敗西岸，密爾沃基公鹿的列拿特（Damian Lillard）賽後更當選為今屆明星賽的最有價值球員。不過西岸的唐斯（Karl-Anthony Towns）卻在這場表演賽攻入最多的50分。

今年的明星賽在印第安波利斯上演，回歸傳統的東西岸對壘，東岸明星隊自初段領先就一直帶到尾。不過明星賽重點都是球員的表演，列拿特在今場為東岸取得39分，當中有11球來自3分球，而效力東道主印第安納溜馬的夏利貝頓（Tyrese Haliburton），今場亦有10個3分並取得32分。至於西岸，效力明尼蘇達木狼的新「狼王」唐斯就攻入全場最多的50分，而奧克拉荷馬城雷霆的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）亦為西岸貢獻31分。不過東岸仍是以211:186勝出，並創下明星賽的球隊最高得分。