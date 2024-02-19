NBA｜列拿特當選明星賽MVP領東岸取勝　「狼王」唐斯輸波仍轟50分（附比賽精華）

NBA全明星賽進行壓軸的演出，結果東岸以211:186擊敗西岸，密爾沃基公鹿的列拿特（Damian Lillard）賽後更當選為今屆明星賽的最有價值球員。不過西岸的唐斯（Karl-Anthony Towns）卻在這場表演賽攻入最多的50分。
今年的明星賽在印第安波利斯上演，回歸傳統的東西岸對壘，東岸明星隊自初段領先就一直帶到尾。不過明星賽重點都是球員的表演，列拿特在今場為東岸取得39分，當中有11球來自3分球，而效力東道主印第安納溜馬的夏利貝頓（Tyrese Haliburton），今場亦有10個3分並取得32分。至於西岸，效力明尼蘇達木狼的新「狼王」唐斯就攻入全場最多的50分，而奧克拉荷馬城雷霆的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）亦為西岸貢獻31分。不過東岸仍是以211:186勝出，並創下明星賽的球隊最高得分。
麥克朗衞冕入樽王
至於在上周末（17日）舉行的3分賽、入樽賽等。列拿特也成功在3分賽中衞冕，他面對着「鷹王」泰爾楊格（Trae Young）的挑戰，楊格雖然最後做出24分，而列拿特在最後底線的3分，前4球全失，可是他在最後一球的「Money Ball」成功射入，最終以26分險勝，衞冕3分賽冠軍。
而在入樽賽，同樣是上屆冠軍的麥克朗（Mac McClung）在最後的入樽，選擇跨過前輩的「巨無霸」奧尼爾（Shaquille O'Neal），結果獲得最高的50分，讓他成功衞冕，而波士頓塞爾特人的謝倫布朗（Jaylen Brown）得亞軍。
居里贏男女子3分賽
今屆新增的男女子3分挑戰賽，金州勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）就在決賽擊敗WNBA的3分賽冠軍恩妮絲古（Sabrina Ionescu）奪得冠軍，恩妮絲古在這場比賽取得26分，不過還是居里最後以29分小勝贏出。而在技巧挑戰賽，主場的溜馬就合作成功贏得冠軍。