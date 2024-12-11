NBA｜利拿特膝傷好轉今季首次參加快艇訓練 料兩周內復出

外號「可愛」的洛杉磯快艇球星利拿特（Kawhi Leonard）今季一直養傷，據快艇隊總教練Tyronn Lue 證實，利拿特於周二首次參與了本賽季的球隊訓練。 利拿特因為右膝發炎，本季至今依然倦勤，這也是他今夏無法代表美國隊參加巴黎奧運的原因之一。 Lue教練表示，利拿特當天的訓練參與程度較輕，僅進行了進攻和防守戰術演練，沒有進行身體對抗訓練，認為他表現「不錯」。根據ESPN的報道，如果一切順利，利拿特有望在接下來的兩周內復出。

「能看到他上場移動，而且動作流暢，這是一個非常好的信號。」教練Lue說，「對他來說，最重要的是建立信心，相信自己能做到，不感到疼痛，繼續突破困難。今天看到他在場上的身影，確實讓我們全隊很振奮，球隊士氣也明顯提升了。」 利拿特原定計劃於9月參加快艇賽季揭幕戰，但休賽期間接受了膝部手術後，一直處於無限期缺陣狀態。利拿特的膝傷問題自上賽季末便開始困擾他，令他錯過常規賽最後8場比賽，以及首圈對達拉斯獨行俠 (Dallas Mavericks) 的季後賽系列賽多場賽事。 去季上陣68場 上季利拿特場均得到23.7分、6.1個籃板和3.6次助攻，共出場68場，這是他自2019年加盟快艇以來，出場次數最多的一個賽季。利拿特曾因撕裂前十字韌帶缺席了整個2021-22賽季，至今在快艇的460場比賽中缺席了204場。

目前尚未清楚利拿特具體何時復出，快艇尚未提供他的復出時間表，而教練表示不會倉促行事。「他需要完成更多的訓練，才真正回到比賽場上。」Lue教練說，「我們希望他達到100%的狀態才上場，而不是70%或75%。我們要循序漸進，確保一切妥當……我們不會跳過任何步驟，這是對利拿特負責任的做法。」 快艇暫列西岸第6 本季快艇在利拿特缺陣的情況下，暫時戰績為14勝11負。他們在最近的7場比賽中輸掉了4場，目前在西岸排名第六。他們將於周五迎戰丹佛金塊。雖然利拿特的健康問題一直困擾著其職業生涯，但一個健康的利拿特，對於快艇在季後賽的表現將至關重要。過去兩個賽季，快艇皆在首輪被淘汰，他們歷史上僅一次進入西岸決賽。